Australian Open - 1. Februar als wahrscheinlicher Starttermin

Immer mehr Zeichen deuten darauf hin, dass das erste Grand-Slam-Turnier der kommenden Saison am 1.Februar 2021 in Melbourne starten wird. Das berichten mehrere australische News Outlets.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.11.2020, 09:43 Uhr

© Getty Images Wann kann Novak Djokovic seinen Titel verteidigen?

Barbara Schett hat das Ende ihrer Quarantäne mit einem befreienden Lauf ins australische Meer gefeiert. 14 Tage lang musste sich die ehemalige Top-Ten-Spielerin und nunmehrige TV-Expertin nach der Einreise in ihre Wahlheimat in einem Hotel aufhalten. Ohne die Möglichkeit, im Freien Sport zu treiben. Genau das könnte den Spielern, die an den Australian Open 2021 teilzunehmen gedenken, nach wie vor blühen, berichtete die Website TheAge.com am Donnerstag. Denn noch hat die Überzeugungsarbeit von Craig Tiley, dem Chef des Majors in Melbourne, keine zählbaren Früchte gezeitigt.

Immerhin: Der 1. Februar 2021 wird in verschiedenen Medien als der nunmehr wahrscheinlichste Termin für den Beginn der Open genannt. In welcher Verfassung die Tennisprofis dann allerdings antreten werden, das steht noch in den Sternen. Ein kompletter 14-tägiger körperlicher Lockdown kann für die meisten Athleten keine Option sein. Das hatte auch schon Daniil Medvedev nach seinem Sieg bei den ATP Finals erklärt: Ohne Vorbereitung in ein Best-of-Five-Turnier zu gehen würde die Verletzungsgefahr auf ein Level heben, das nicht zu verantworten sei.

Ähnlich sieht es Lokalmatador John Millman. "Ich glaube nicht, dass die internationalen Spieler das tun würden", wird Millman auf TheAge.com zitiert. "Dein Körper zahlt Deine Rechnungen. Man geht ein Verletzungsrisiko ein. Man kann nicht sofort von null auf hundert gehen."

Das wissen natürlich auch die Verantwortlichen von Tennis Australia, die sich darüber hinaus noch Gedanken über den ATP Cup, der die Saison eigentlich hatte eröffnen sollen, und diverse Vorbereitungsturniere in Brisbane, Adelaide, Sydney, etc. machen müssen. Denn selbst wenn die Spieler während der Quarantäne die Erlaubnis zum Training bekämen - ganz ohne Matchpraxis in ein Major zu gehen, das hätte etwas von einer Lotterie.

Freitagfrüh kam nun die Meldung, dass sich die Veantwortlichen im Bundesstaat Viktoria mit Tennis Australia auf ein Procedere geeinigt hätten, wonach die SpielerInnen auch während der Quarantäne in der Lage sein sollen, zu trainieren.