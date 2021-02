Australian Open 2021: Daniil Medvedev dreht Ehrenrunden gegen Filip Krajinovic

Daniil Medvedev ist in das Achtelfinale der Australian Open 2021 eingezogen und setzte damit seine Siegesserie seit den Erste Bank Open in Wien im vergangenen Herbst fort. Medvedev gewann gegen Filip Krajinovic mit 6:3, 6:3, 4:6, 3:6 und 6:0.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.02.2021, 06:36 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev am Samstag in Melbourne

Vor ein paar Tagen hat Daniil Medvedev für die Website der ATP noch einmal all jene Gegner aufgezählt, auf die er seit seinem Ausscheiden bei den Erste Bank Open im Herbst 2020 in Wien getroffen ist. Und die er allesamt geschlagen hat. Das Langzeitgedächtnis von Medvedev ist in Ordnung, lediglich der Sieg gegen Diego Schwartzman in der Gruppenphase der ATP Finals in London war ihm kurz entfallen. Jener gegen Filip Krajinovic in der dritten Runde der Australian Open 2021 hatte allerdings eine besondere Note.

Zum einen, weil sich Medvedev das Leben selbst schwer gemacht hat. Nach einer 2:0-Satzführung stand der Russe beim Stand von 4:4 im dritten Durchgang kurz vor dem wohl entscheidenden Break, wusste seine Chancen aber nicht zu nutzen. Stattdessen kam Krajinovic zurück, holte sich Durchgang drei. Was wiederum Medvedev so erboste, dass er ein paar strenge Worte in Richtung seiner Box richtete. Coach Gil Cervara hatte damit keine Freude. Und verließ während des vierten Satzes, den Medvedev ebenfalls verlor, das menschenleere Stadion.

Am Ende besann sich Medvedev aber doch noch auf seine Stärken, siegte schließlich mit 6:3, 6:3, 4:6, 3:6 und 6:0. Im Achtelginale trifft Medvedev auf den US-Amerikaner Mackenzie McDonald, der Lloyd Harris in drei Sätzen besiegte.

Hier das Einzel-Tableau bei den Männern

Top Video