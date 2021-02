Australian Open 2021: Dominic Thiem sicher in Runde zwei

Dominic Thiem hat souverän die zweite Runde bei den Australian Open 2021 erreicht. Der Vorjahresfinalist besiegte Mikhail Kukushkin aus Kasachstan mit 7:6 (2), 6:2 und 6:3. (Hier gibt es den Live-Ticker der Partie zum Nachlesen).

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.02.2021, 07:00 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem am Montag in Melbourne

Steter Tropfen höhlt den Kukushkin: Und so klopfte Dominic Thiem von Beginn an hartnäckig an die Tür des Kasachen, bis der im sechsten Spiel erstmals mürbe wurde. Umso erstaunlicher, dass Thiem das Break zum 4:2 umgehend mit vier Fehlern höchstselbst egalisierte. Und Kukushkin wieder zurück in den ersten Satz ließ. Und die Lage wurde ernster: Mit dem nächsten Break ging der 33-Jährige mit 6:5 in Führung.

Thiem gelang der Ausgleich, ein Tiebreak musste über den Ausgang des ersten Aktes entscheiden. Und da tauchte der Favorit so richtig an, zeigte auch einmal einen seiner Paradeschläge - den Rückhand-Longline - und gewann die Kurzentscheidung mit 7:2.

Nächste Premiere für Thiem

Kukushkin gönnte sich danach eine fünfminütige Toiletten-Pause, aus der er kurzzeitig gestärkt zurück kam. Thiem ließ sich vom 0:2-Rückstand nicht irritieren, gewann sechs Spiele in Folge. Der Rost, den Thiem bei seinem ersten Auftritt beim ATP Cup gegen Matteo Berrettini noch gezeigt hatte, schien nun endgültig verschwunden. Thiem wirkte spritzig, erlief die meisten der von Kukushkin häufig eingestreuten Stoppbälle.

Das Break zum 2:1 in Durchgang drei musste sich Thiem dennoch hart erarbeiten. Es sollte den Weg zum Sieg endgültig ebnen. Einmal noch musste Kukushkin seinen Aufschlag abgeben, Thiem nutzte nach 2:40 Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball zum 7:6 (2), 6:2 und 6:3. Er sei froh, wieder zurück zu sein, erklärte Thiem nach dem Match. Und wies noch einmal darauf hin, dass die Courts in diesem Jahr schneller seien als in den vergangenen Jahren.

In der zweiten Runde steht für Dominic Thiem wie schon gegen Kukushkin eine Premiere an: Weder gegen Dominik Koepfer noch gegen Hugo Dellien hat die Nummer drei der Welt bis dato gespielt.

