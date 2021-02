Für die ehemalige Nummer 22 der Welt verlaufen die diesjährigen Australian Open jetzt schon äusserst erfolgreich. Bei den letzten beiden Ausgaben scheiterte er jeweils in der ersten Runde. 2020 gewann er überhaupt nur zwei Matches bei Grand Slams, und zwar beide in New York. Nachdem die Vorbereitung in Delray Beach und den Murray River Open mit zwei Zweitrundenniederlagen nicht sonderlich gut verlief, waren die Auftritte Mannarinos in Melbourne bisher bärenstark. In der ersten Runde liess er Dennis Novak in drei Sätzen keine Chance, den Serben Miomir Kecmanovic fegte er sogar in unter zwei Stunden vom Court und sparte einiges an Kraft. Der Franzose hat einen Lauf, unterschätzen sollte ihn Zverev nicht.