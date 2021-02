Australian Open 2021 live: Daniil Medvedev vs. Stefanos Tsitsipas im TV, Livestream und Liveticker

Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas kämpfen am Freitagvormittag ab 9:30 Uhr um ein Ticket für das Endspiel der Australian Open 2021. Das Halbfinalduell der beiden gibt es live bei ServusTV in Österreich und bei Eurosport im TV, im Livestream im Eurosport Player und bei uns im Matchtracker zu verfolgen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.02.2021, 16:23 Uhr

Daniil Medvedev ist im Halbfinalduell mit Stefanos Tsitsipas der Favorit

Es war eines der ganz großen Highlights der diesjährigen Australian Open. Stefanos Tsitsipas lieferte dem 20-fachen Grand-Slam-Champion Rafael Nadal am Mittwoch einen aufopferungsvollen Fight und besiegte den Mallorquiner in fünf Sätzen. Damit buchte der Grieche ein Ticket in der Vorschlussrunde des Majors in Down Under, in der es nun mit Daniil Medvedev gegen den Mann der Stunde auf der ATP-Tour geht.

Der Russe gab sich außer kleinen Problemen in der dritten Runde gegen Filip Krajinovic im bisherigen Turnierverlauf keine Blöße, hält saisonübergreifend mittlerweile bei bereits 19 Siegen in Folge. Auch laut Head-to-Head ist der Weltranglistenvierte der große Favorit, fünf der bisherigen sechs Duelle mit Stefanos Tsitsipas, der Nummer sechs der Tenniswelt, gingen an den Russen.

Medvedev vs. Tsitsipas - wo es einen Livestream gibt

Das Duell zwischen Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas ist für 9:30 Uhr mitteleuropäische Zeit angesetzt und wird live im Fernsehen bei Servus TV (in Österreich) und Eurosport übertragen. Außerdem könnt ihr das Match im Livestream im Eurosport Player mitverfolgen, oder hier auf tennisnet.com im Liveticker mitlesen.

Top Video