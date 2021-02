Australian Open 2021 live: Dominic Thiem vs. Dominik Koepfer im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in der zweiten Runde der Australian Open 2021 auf Dominik Koepfer. Das Match gibt es ab ca. 03:30 Uhr MEZ im TV und Livestream bei Eurosport und in Österreich bei ServusTV sowie in unserem Liveticker.

09.02.2021

© Getty Images Dominic Thiem trifft erstmals auf Dominik Koepfer

Es wird das erste Match zwischen Thiem und Koepfer sein, die nächste Premiere also für die österreichische Nummer eins nach dem Treffen mit Mikhail Kukushkin in Runde eins. Das Thiem ebenso in drei Sätzen gewann wie Koepfer seines mit Hugo Dellien.

Thiem vs. Koepfer - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Dominik Koepfer gibt es ab ca. 03:30 Uhr MEZ im TV und Livestream bei Eurosport und in Österreich bei ServusTV.