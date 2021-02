Australian Open 2021 live: Dominic Thiem vs. Grigor Dimitrov im TV, Livestreaam und Liveticker

Dominic Thiem trifft im Achtelfinale der Australian Open 2021 auf Grigor Dimitrov. Das Match gibt es am Sonntag ab ca. 5 Uhr MEZ live im TV und Livestream bei ServusTV (in Österreich) und Eurosport und bei uns im Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.02.2021, 13:22 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem und Grigor Dimitrov treffen zum sechsten Mal aufeinander

Es wird die sechste Begegnung zwischen Thiem und Dimitrov werden, der Bulgare hat nach seinem Sieg beim letzten Treffen in Paris-Bercy im Herbst 2019 in der Bilanz die Nase mit 3:2-Siegen vorne. Thiem gewann die Matches 2017 in Madrid (sehr knapp im Tiebreak des dritten Satzes) und 2016 In Acapulco.

In der dritten Runde stand Dimitrov gegen Pablo Carreno Busta nur eine knappe halbe Stunde auf dem Court, dann musste der Spanier aufgeben. Thiem dagegen hatte bim Fünf-Satz-Erfolg gegen Nick Kyrgios ein Comeback vom Allerfeinsten ausgepackt.

Thiem vs. Dimitrov - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Grigor Dimitrov gibt es am Sonntag ab ca. 5 Uhr MEZ live im TV und Livestream bei ServusTV (in Österreich) und Eurosport.

