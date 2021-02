Australian Open: Im Re-Live - Dominic Thiem mit sensationellem Comeback-Erfolg über Nick Kyrgios

Dominic Thiem steht im Achtelfinale der Australian Open. Der Österreicher besiegte Lokalmatador Nick Kyrgios in einem sensationellen Match mit 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4. Hier könnt ihr den Comeback-Sieg des Österreichers im Re-Live nachlesen, hier geht´s zum Spielbericht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.02.2021, 13:16 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Verabschiedung Wir dürfen uns an dieser Stelle für das Interesse an unserem Ticker bedanken und euch noch einen schönen Tag wünschen! Nach dieser Partie dürfte das wohl auch nicht allzu schwierig werden. Bis dann, bleibt am Ball! Im Achtelfinale... ... trifft Dominic Thiem auf Grigor Dimitrov. Fans werden dann aber keine mehr dabei sein - Victoria geht ab Samstag, 0 Uhr, in einen fünftägigen Lockdown. Thiem im Interview "Ich bevorzuge es immer, vor Zuschauern zu spielen. Auch wenn sie nicht unbedingt für mich waren. Das heutige Match war episch." Thiem im Interview "Wenn er mich im dritten Satz breakt, ist das Match voll gelaufen. Als ich ihm dann den Aufschlag abgenommen habe, wusste ich, dass ich es schaffen kann." Thiem im Interview "Ich habe mit einer Niederlage gerechnet. Das ist mit Sicherheit eine der größten Herausforderungen, gegen Nick hier von 0:2 zurückzukommen. Aber seit den US Open weiß ich, dass alles möglich ist." Wir sind... ... derzeit noch etwas sprachlos. Das war eine mentale Meisterleistung von Dominic Thiem! Was für ein Comeback des Österreichers. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 Was für ein Rückhandwinner! Dominic Thiem steht im Achtelfinale der Australian Open. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 5:4 (40:30) Thiem macht Druck und zwingt Kyrgios zum Fehler. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 5:4 (30:30) Eine Rückhand von Thiem wird zu lang. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 5:4 (30:15) Großartige Vorhand von Thiem. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 5:4 (15:15) Tolle Vorhand von Kyrgios. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 5:4 (15:0) Staubtrockener Stopp von Thiem. Nach dem Seitenwechsel... ... wird Thiem auf den Matchgewinn servieren. Das Publikum ist noch einmal voll da. Umso wichtiger wird der erste Punkt sein. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 5:4 Kyrgios gibt sich noch nicht auf, streut drei Servicewinner ein und verkürzt noch einmal auf 4:5 aus seiner Sicht. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 5:3 Thiem serviert großartig: Servicewinner und Ass zum Auftakt in dieses Game. Kyrgios legt danach eine Vorhand ins Aus. Thiem verwandelt den ersten Spielball dank einer großartigen Rückhand entlang der Linie. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 4:3 Thiem spielt eine glänzende Rückhand - Breakball! Der Österreicher spielt einen schwierigen Passierball dann ins Aus. Nach einem Fehler von Kyrgios gibt es einen weiteren Breakball! Und der sitzt!! Sensationeller Return. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 3:3, Einstand Kyrgios legt mit zwei Servicewinner los und greift danach an. Thiem ist jedoch aufmerksam und findet einen Passierball. Nach einem großartigen Return kommt der Österreicher zum 30:30. Thiem vergibt dann am Netz eine Riesenchance auf den Breakball und wird passiert. Sekunden später findet er eine besser Antwort auf den Stopp des Australiers. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 3:3 Kyrgios sorgt mit einem Rückhandwinner zum 15:15 für das Highlight des Games. Das ist jedoch der einzige Punkt, der in diesem Spiel an den Australier geht. Die Gesamtbilanz... ... der beiden im fünften Satz sieht wie folgt aus.

Kyrgios: acht Siege, zwei Niederlagen

Thiem: zehn Siege, acht Niederlagen Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 2:3 Nachhaltig irritieren lässt sich der Australier von dem Punktabzug aber nicht. Kyrgios serviert großartig, spielt einmal einen unfassbaren Volley. Per Smash geht der 25-Jährige wieder in Führung. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 2:2 Thiem lässt sich von der tollen Atmosphäre überhaupt nicht beeindrucken. Der Lichtenwörther serviert toll und kommt zum 40:0. Danach irritiert der Australier den Österreicher während des Ballwechsels. Spiel Thiem. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 1:2 Dieser Nick Kyrgios ist ein Wahnsinniger - und das ist ausschließlich positiv gemeint. Was für ein unglaubliches Game des Australiers! Rückhandwinner, Rückhandwinner, guter Half-Volley und erfolgreicher Netzangriff. Auch ein Service von unten war dabei. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 1:1 Thiem eröffnet mit einem Ass, Kyrgios kontert mit einem großartigen Flugball. Der Lichtenwörther antwortet mit einem Ass und gewinnt danach einen langen Ballwechsel. Dank des dritten Ass in diesem Game gleicht Thiem aus. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 0:1 Kyrgios stellt zu Null auf 1:0. Davis-Cup-Stimmung in Melbourne! Sowohl... ... Kyrgios als auch Thiem verließen soeben den Platz. Beide sind mittlerweile aber schon wieder in der John Cain Arena zurück. Auch Satz fünf gibt es selbstverständlich bei ServusTV. Zwischenfazit #1 Kyrgios beging 16 unerzwungene Fehler, während Thiem nur in Satz vier nur deren fünf beging. Zudem schlug der Australier nur einen Winner mehr als der Österreicher. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 6:3, 6:4 Dank eines weiteren guten Aufschlags holt sich Thiem einen Satzball. Der passt auch gleich! Kyrgios legt eine Rückhand ganz knapp neben die Linie. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 6:3, 5:4, Einstand Kyrgios startet mit einem Vorhandwinner und legt eine weitere Peitsche nach - aufgrund des Punkteabzugs steht es "nur" 15:30. Thiem befreit sich mit einem guten zweiten Aufschlag, legt dann jedoch eine Vorhand meterweit hinter die Linie. Den Breakball wehrt er mit einem Servicewinner ab. Kyrgios... ... ist stinksauer, zerstört seinen Schläger und bekommt einen Punktabzug. Thiem wird mit 15:0 starten. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 6:3, 5:4 Mit seinem 20. Ass holt sich Kyrgios den Spielball. Dann probiert er es zweimal mit Serve-and-Volley, scheitert jedoch beide Male. Breakball Thiem. Und der passt! Sensationeller Passierball des US-Open-Champions. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 6:3, 4:4, Einstand Kyrgios beginnt mit einem Volleyfehler und legt einen Doppelfehler hinterher. Der Australier befreit sich zunächst mit einem Servicewinner, legt dann aber eine Inside-In-Vorhand ins Netz. Den ersten Breakball entschärft Kyrgios mit einem freien Punkt, den zweiten mit erfolgreichem Serve-and-Volley. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 6:3, 4:4 Thiem ist jetzt voll in der Partie angekommen! Bei 30:0 findet der Weltranglistendritte eine großartige Vorhand, danach sichert sich das Thiem das Game per Servicewinner. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 6:3, 3:4 Servicewinner, Ass, Servicewinner, Ass. Stark von Kyrgios. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 6:3, 3:3 Thiem startet mit einem äußerst vermeidbaren Volleyfehler, macht es zwei Punkte später aber besser. Zuvor bekam er bei 0:15 einen Fehler seines Kontrahenten geschenkt. Der Österreicher beendet das Game mit zwei freien Punkten en suite. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 6:3, 2:3 Kyrgios eröffnet mit einem Rückhandfehler, korrigiert diesen Fauxpas mit zwei erfolgreichen Angriffen. Es folgen zwei Servicewinner. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 6:3, 2:2 Thiem ist bei eigenem Aufschlag unantastbar. Der Lichtenwörther schlägt großartig auf. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 6:3, 1:2 Kyrgios holt sich bei 15:15 einen enorm wichtigen Punkt - sensationelles Händchen am Netz. Danach schlägt der Australier einen Servicewinner, Thiem wehrt den ersten Spielball dank eines guten Passierballs ab. Den zweiten verwertet der Lokalmatador dank eines soliden Volleys. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 6:3, 1:1 Anders als zuvor Kyrgios hat Thiem keinerlei Probleme. Zu Null gleicht der 27-Jährige aus. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 6:3, 0:1 Sensationeller Slice-Aufschlag des Weltranglisten-47! Danach streut Kyrgios ein weiteres Service von unten ein, doch Thiem kontert mit einem guten Return. Der Australier antwortet mit einem Servicewinner. Und gleich noch einer. Game Kyrgios. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 6:3, 0:0, Einstand Dennoch hat Kyrgios jetzt mehr Probleme - Breakball Nummer drei. Der Australier kontert mit zwei Servicewinnern in Folge. Den Spielball wehrt Thiem dank eines erfolgreichen Gegenstopps ab. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 6:3, 0:0, Einstand Kyrgios besorgt sich einen weiteren freien Punkt, vergibt den Spielball jedoch aufgrund eines Vorhandfehlers. Es folgt eine weitere schwache Vorhand. Breakball. Diesen entschärft Kyrgios jedoch auf SENSATIONELLE Art und Weise. Thiem legt einen schwierigen Ball knapp neben die Linie. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 6:3, 0:0, Einstand Wie zu erwarten, ist Kyrgios nun wieder konzentrierter. In den Ballwechseln hat Thiem aber Vorteile. So geht es nach der Abwehr von zwei Spielbällen gleich einmal über Einstand. Weiter geht's! Kyrgios legt in Satz vier mit Aufschlag vor. Und ihr könnt natürlich nach wie vor bei ServusTV und uns dabei sein! Zwischenfazit #1 Wie wichtig könnten die beiden abgewehrten Breakbälle zu Beginn des Satzes gewesen sein? Danach breakte Thiem und spielte den Satz sicher nachhause. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 6:3 Thiem eröffnet mit einem soliden Volley und sichert sich dann einen freien Punkt - der Schläger von Kyrgios fliegt zum ersten Mal. Dank eines Vorhandwinners holt sich der Österreicher drei Satzbälle. Gleich der erste passt! Kyrgios versenkt einen Ball durch die Beine im Netz. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 5:3 Kyrgios streut einen sensationellen Half-Volley ein und serviert weiterhin gut. Wieder gibt der Weltranglisten-47. keinen Punkt ab. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 5:2 So kann das bei Nick Kyrgios auch schnell einmal aussehen. Der Australier investiert beim Return nicht mehr viel und gewinnt neuerlich keinen Punkt im Aufschlagspiel des Thiems. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 4:2 Auch Kyrgios hat keinerlei Probleme. Drei Servicewinner und eine gute Vorhand verhelfen ihm zum Spielgewinn. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 4:1 Stakes Aufschlagspiel von Dominic Thiem! Zu Null stellt der Österreicher auf 4:1. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 3:1 Nach zwei freien Punkten in Serie für Kyrgios gelingt Thiem ein Rückhandwinner. Dennoch ist in diesem Game für den Österreicher nichts zu holen. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 3:0 Kyrgios reagiert auf diesen Rückschlag mit zwei Vorhandwinnern. Mit einem Ass und einem erfolgreichen Angriff beschließt Thiem dieses Game. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 2:0 Der Stoppball von Kyrgios bleibt im Netz hängen. Wieder Breakball. Und der passt! Thiem mit dem Vorhandwinner! Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 1:0, Einstand Thiem ist im Ballwechsel, legt jedoch eine Vorhand neben die Linie. Wenig später macht der Weltranglistendritte es aber besser - Einstand. Kyrgios begeht dann einen Vorhandfehler, wehrt den Breakball aber mit einem Ass ab. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 1:0, Einstand Thiem holt sich am Netz das 15:30, bleibt dann aber mit einem Passierball hängen. Dennoch gibt es den ersten Breakball für den Österreicher, nachdem Kyrgios eine Vorhand verschlägt. Dank eines unfassbaren und leicht glücklichen Volley wehrt der Australier diesen ab. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 1:0 Dank einer großartigen Rückhand sichert sich Thiem einen Spielball. Und gleich noch eine! Irgendwie zieht sich der Weltranglistendritte doch noch aus diesem Spiel raus. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6, 0:0, Einstand Kyrgios kommt nach zwei Returnwinnern zu zwei Breakbällen. Diese lässt der Australier aver mit zwei Fehlern liegen. Zwischenfazit #2 Zudem spielt Kyrgios ein großartiges Match. Schafft Thiem das Comeback? Die Antwort gibt es natürlich auf ServusTV. Zwischenfazit #1 Die Statistik liest sich bei Thiem ganz gut: 13 Winner, acht vermeidbare Fehler. Doch was beim Österreicher vor allem fehlt, ist die negative Körpersprache. Diese findet sich in keiner Statistik. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:6 Thiem ist beeindruckt. Ass, Servicewinner, Servicewinner - drei Satzbälle. Und mit einem Ass von unten geht Satz zwei geht ebenfalls an Nick Kyrgios. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:5 Thiem unterläuft ein weiterer Vorhandfehler. Breakball Nummer zwei für Kyrgios. Doch auch diesen entschärft der Weltranglistendritte dank eines Servicewinners. Der Australier bleibt weiterhin dran und holt sich am Netz die dritte Breakchance. Und diese passt! Thiem verschlägt eine Vorhand. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:4, Einstand Thiem unterlaufen zwei vermeidbare Vorhandfehler, doch auch Kyrgios macht zwei Fehler. Bei 30:30 kommt der Australier ans Netz und macht den Punkt - Breakball. Doch diesen wehrt der Österreicher mit einem guten Stopp ab. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:4 Servicewinner, Servicewinner, Servicewinner, Servicewinner - so gefällt das den Australiern. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 4:3 Auf der Rückhandseite hat Thiem bislang noch das ein oder andere Problem. Die Vorhand läuft aber besser - ein Winner bringt dem Lichtenwörther das 30:15. Mit zwei weiteren schnellen Punkten holt sich der Österreicher - trotz eines zwischenzeitlichen Tweeners seines Kontrahenten - das Game. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 3:3 Thiem beginnt mit einer guten Vorhand in die Rückhandecke des Australiers, Kyrgios antwortet mit einem guten Netzvorstoß. Danach unterlaufen dem Österreicher zwei unerzwungene Rückhandfehler in Folge. Per Ass gleicht der Lokalmatador wieder aus. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 3:2 Thiem schlägt hervorragend auf - dank zweier Asse stellt der Österreicher auf 3:2. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 2:2 Zum zweiten Mal in diesem Match versucht Kyrgios es mit einem Aufschlag von unten, diesmal ist er damit allerdings erfolgreich. Thiem antwortet mit einem humorlosen Returnwinner. Es ist aber der einzige Punkt des 27-Jährigen in diesem Game. Wir sehen... ... hier mittlerweile nicht nur ein spannendes, sondern auch ein hochklassiges Match. Und solltet ihr die Partie noch nicht sehen, empfehlen wir euch spätestens jetzt einzuschalten. ServusTV überträgt nach wie vor! Thiem vs. Kyrgios 4:6, 2:1 Auch Thiem besorgt sich für einmal einen freien Punkt. Dieser Spielball passt dann - Kyrgios legt eine Vorhand hinter die Linie. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 1:1, Einstand Kyrgios legt eine Vorhand neben die Linie - Spielball. Diesen lässt Thiem aber mit einem schwachen Volley liegen. Aber dann spielt der Österreicher eine unfassbare Vorhand! Kyrgios kontert mit einem ebenso sehenswerten Winner. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 1:1, Einstand Die Netzkante wurde offenbar in Australien hergestellt - großes Glück für Kyrgios bei 15:15. Dank einer großartigen Vorhand gleicht Thiem aber zum 30:30 aus. Danach macht aber der Australier Dampf - Breakball. Diesen wehrt der US-Open-Champion dank einer wunderbaren Rückhand entlang der Linie ab. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 1:1 Thiem findet seinen Return in diesem Game überhaupt nicht. Kyrgios gibt keinen Punkt ab. Thiem vs. Kyrgios 4:6, 1:0 Thiem startet mit zwei Vorhandwinnern und holt sich danach am Netz drei Spielbälle. Dank eines weiteren Angriffs stellt der Österreicher auf 1:0. Wichtig... ... wird es für Thiem nun sein, besser in Durchgang zwei zu starten. Ansonsten könnte es ganz eng werden. Zwischenfazit #1 Ein frühes Break war für Kyrgios genug, um den Satz einzutüten. Thiem startete schlecht und fand nicht mehr zurück. Insbesondere beim Return hat der Österreicher noch große Probleme. Thiem vs. Kyrgios 4:6 Kyrgios versucht es beim ersten Punkt mit Serve and Volley, der Flugball bleibt jedoch im Netz hängen. Danach ist Thiem zwar zweimal im Ballwechsel, zweimal landet jedoch ein Rückhandslice im Netz - 30:15. Kyrgios bestraft diese beiden Fehler mit einem Servicewinner. Und gleich der erste Satzball passt: Kyrgios spielt einen Volley locker weg. Gleich... ... gibt es also die letzte Chance für Dominic Thiem, in diesen Satz zurückzukommen. Bislang hatte der Lichtenwörther allerdings noch keine einzige Breakmöglichkeit. Thiem vs. Kyrgios 4:5 Thiem serviert zweimal gut und spielt zudem einen hervorragenden Volley. Nach einem Vorhandfehler des Australiers verkürzt der Weltranglistendritte erneut. Thiem vs. Kyrgios 3:5 Zwei Asse und ein weiterer Servicewinner. Keine Probleme für Kyrgios. Nun... ... wird Kyrgios mit neuen Bällen servieren. Sicherlich kein Nachteil für den 25-Jährigen. Thiem vs. Kyrgios 3:4 Kyrgios riskiert beim Return viel, ist damit aber nicht erfolgreich. Das gleiche Spiel gibt es auch auf der Vorteilseite noch einmal. Thiem vs. Kyrgios 2:4, Einstand Was für ein Niveau!!! Thiem spielt bei 30:15 einen Tweener, verliert den Punkt trotzdem. Das Publikum ist voll da, sieht danach aber einen schwachen Passierball des Lokalmatadors. Den Spielball wehrt Kyrgios mit einem Returnwinner ab. Thiem vs. Kyrgios 2:4 Der Aufschlag funktioniert bei Kyrgios nach wie vor hervorragend. Wieder gewinnt Thiem zwar den ersten Punkt, wieder geht der Weltranglisten-47. mit 30:15 in Führung. Danach kommt der Lichtenwörther zweimal in den Ballwechsel, allerdings geht der Punkt nur einmal nach Österreich. Per Servicewinner geht's zum 4:2. Thiem vs. Kyrgios 2:3 "Das ist lächerlich", meint Kyrgios über eine glänzende Rückhand der Linie des Österreichers zum 30:0. Das Highlight eines schnellen Games. Thiem vs. Kyrgios 1:3 Thiem vergibt bei einem Passierball eine große Chance auf einen Breakball. Das bestraft Kyrgios mit einem weiteren guten Aufschlag. Thiem vs. Kyrgios 1:2, Einstand Thiem legt mit einem Vorhandwinner los, doch Kyrgios serviert in weiterer Folge zweimal großartig. In den Ballwechseln hat der Österreicher aber Vorteile - 30:30. Dank eines freien Punktes gibt es dennoch Spielball für Kyrgios. Diesen wehrt er aber großartig ab. Thiem vs. Kyrgios 1:2 Thiem schlägt in diesem Game drei Servicewinner. Erster Spielgewinn für den Weltranglistendritten. Thiem vs. Kyrgios 0:2 Kyrgios holt sich dank eines guten Stoppballs seinen vierten Spielball. Und mit einem Servicewinner bestätigt er das Break. Thiem vs. Kyrgios 0:1, Einstand Kyrgios stellt in diesem Game zu Beginn seine beiden größten Waffen eindrucksvoll unter Beweis: Aufschlag und Vorhand. Bei 40:0 probiert er es mit einem Underarm-Serve. Dieses kommt aber ebenfalls wie ein Ball durch die Beine nicht im Feld an. Danach folgen ein Doppelfehler sowie eine schwache Rückhand. Thiem vs. Kyrgios 0:1 Kyrgios eröffnet mit einem Rückhandfehler, danach ist er von dieser Seite aber erstmals erfolgreich. Der Australier macht Druck und holt sich dank einer wunderbaren Vorhand anschließend einen Breakball. Und Thiem legt einen Stopp ins Aus - und das Publikum ist voll da. Fehlstart des Lichtenwörthers. Wir müssen... ... uns kurz korrigieren. Dominic Thiem beginnt mit Aufschlag. Viel Spaß! Kyrgios... ... stachelt das Publikum schon vor Beginn der Begegnung an. Sicher nicht das erste Mal am heutigen Tag. Im Head to Head... ... der beiden steht es 1:0 für Dominic Thiem. Allerdings musste Kyrgios beim bisher einzigen Duell in Nizza 2015 nach sieben Spielen aufgeben. Nick Kyrgios... ... hat die Platzwahl gewonnen und sich für eigenes Service entschieden. Wen wundert's bei der Aufschlagstärke des Australiers? Wir wollen... ... uns jetzt aber voll und ganz auf Dominic Thiem und Nick Kyrgios konzentrieren. Die beiden Protagonisten haben soeben den Court betreten - und beim Einlauf der Gladiatoren kribbelt es wohl nicht nur bei ihnen. Was tut sich... ... sonst noch im Melbourner Tennispark? Wir geben einmal die wichtigsten Zwischenstände durch - und das ist derzeit nur einer:

Raonic vs. Fucsovics 7:6 (2), 5:6



Die Matches zwischen Shapovalov vs. Auger-Aliassime und Halep vs. Kudermetova hingegen stehen vor dem Start. Damit steht... ... dem ganz großen Highlight des heutigen Tennistages in Down Under auch nichts mehr im Wege. Nach der obligaten fünfzehn bis zwanzigminütigen Unterbrechung sollten Dominic und Nick auch bereit sein, uns heute den Vormittag zu versüßen. In der Zwischenzeit... ... hat Aslan Karatsev die Sensation perfekt gemacht. Der Russe schlägt Diego Schwartzman in drei Sätzen. Bärenstarke Performance vom Qualifikanten. Alle, die... ... das Privileg haben, sich dieses Spiel heute vor dem Fernseher ansehen zu können, sind bei den Kollegen von ServusTV bestens versorgt. Auch im Stream auf servustv.com kann das Drittrundenduell verfolgt werden - wir petzen auch nicht, wenn ihr in der Arbeit den ein oder anderen Blick darauf werft. Grund genug... ... für uns, sich ein wenig auf das heutige Hammer-Match-Up einzustimmen. Und das tun wir am besten mit der Erinnerung an die letzten beiden Matches der beiden heutigen Hauptakteure: Dominic Thiem spielte gegen Dominik Koepfer ab Ende erster Satz ein nahezu perfektes Tennismatch, gewann ganze elf Games am Stück. Und Nick Kyrgios? Der lieferte gegen Ugo Humbert nicht nur eine ganz große Show (was man ja von ihm kennt), er lieferte auch einen ganz großen Fight (was man nicht immer von ihm gewohnt ist). Karatsev... ... fehlt noch ein Game zum Matchgewinn. Der Russe führt im dritten Satz mit 5:2. Angesichts... ... des bevorstehenden Lockdowns sind die Fans dazu angehalten, die Anlage um 23:30 Uhr Ortszeit zu verlassen. Mal sehen, ob das heute noch relevant wird. Es scheint... ..., als würde es tatsächlich pünktlich losgehen. Karatsev führt im dritten Satz mit 3:1. Während... ... die Startzeit noch nicht ganz klar ist, steht hingegen schon fest, dass heute vorerst der letzte Tag mit Zuschauern sein wird. Denn wie die Regierung von Victoria bekannt gab, geht der Bundesstaat ab Samstag, 0 Uhr Ortszeit, in einen fünftägigen Lockdown. Das ist... ... eine Überraschung! Aslan Karatsev gewinnt gegen Diego Schwartzman auch den zweiten Satz mit 6:3. Gut möglich also, dass Thiem und Kyrgios doch pünktlich starten. Wir halten euch auf dem Laufenden! Parallel... ... zur Partie in der John Cain Arena laufen derzeit noch zwei weitere Herreneinzel: Milos Raonic gewann vor wenigen Minuten Durchgang eins gegen Marton Fucsovics im - man höre und staune - Tiebreak. Zudem führt Dusan Lajovic gegen Pedro Martinez bei Satzgleichstand mit 4:1 im dritten Abschnitt. Soeben... ... gelang Karatsev ein Break im zweiten Satz. Gut für uns, denn Abschnitt eins ging an den russischen Qualifikanten. Dass die Startzeit... ... halten wird, erscheint derzeit allerdings nicht wirklich realistisch. Aslan Karatsev und Diego Schwartzman haben erst vor Kurzem den zweiten Satz begonnen. Erst danach werden Kyrgios und Thiem spielen. Das Warten... ... hat nun bald ein Ende: In rund einer Stunde sollen Nick Kyrgios und Dominic Thiem die John Cain Arena in Melbourne betreten. Begrüßung Servus und herzlich Willkommen zum Live-Ticker der Partie zwischen Dominic Thiem und Nick Kyrgios.

Dominic Thiem und Nick Kyrgios in Melbourne 2021

Lang, lang ist es her, dass sich Dominic Thiem und Nick Kyrgios zu einem Wettkampf-Match auf einem Tennisplatz begegnet sind. 2015 in Nizza war´s, da musste der Australier im Achtelfinale schon im ersten Satz aufgeben. Thiem gewann das Turnier in weiterer Folge.

In Australien 2021 haben beide nun bereits zwei Matches gewonnen, Thiem sein letztes gegen Dominik Koepfer glatt in drei Sätzen, Kyrgios musste gegen Ugo Humbert zwei Matchbälle abwehren. Und darf auch gegen Thiem in der John Cain Arena, dem drittgrößten Stadion im Melbourne Park antreten.

Thiem vs. Kyrgios - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Nick Kyrgios gibt es am Freitag ab 09:00 Uhr MEZ live im TV und Livestream bei ServusTV (in Österreich) und bei Eurosport.

