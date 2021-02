Australian Open 2021: Im Re-Live - Novak Djokovic schlägt Taylor Fritz in fünf Sätzen

Novak Djokovic bekam es in der dritten Runde der Australian Open 2021 mit Taylor Fritz zu tun. Das Match gab es bei uns hier im Match-Tracker. (Über diesen Link gelangt ihr zum Spielbericht).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.02.2021, 14:43 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic trifft in Runde drei auf Taylor Fritz

In der zweiten Runde hatte Novak Djokovic gegen Frances Tiafoe einige Probleme, schlussendlich setzte sich der Serbe aber doch souverän in vier Sätzen durch. Sein Gegner Taylor Fritz hatte da gegen Reilly Opelka schon mehr zu kämpfen und setzte sich in fünf engen Sätzen durch. Im Head to Head der beiden führt der serbische Weltranglistenerste mit 2:0.

Djokovic vs. Fritz - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Novak Djokovic und Taylor Fritz ist als zweites in der Night Session angesetzt und gibt es ab ca. 10:30 Uhr MEZ live im TV und Livestream bei Eurosport sowie in unserem Match-Tracker.

Hier das Einzel-Tableau der Herren bei den Australian Open

Top Video