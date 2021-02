Australian Open 2021 live: Rafael Nadal vs. Fabio Fognini im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal trifft im Achtelfinale der Australian Open auf Fabio Fognini. Die Partie könnt ihr ab ca. 05:00 Uhr MEZ live im TV und Stream auf Eurosport sowie in unserem Match-Tracker verfolgen.

© Getty Images Fabio Fognini und Rafael Nadal treffen im Achtelfinale aufeinander

Sowohl Rafael Nadal als auch Fabio Fognini dürfen auf eine gute dritte Runde zurückblicken. Der Spanier setzte sich gegen Cameron Norrie ebenso glatt in drei Sätzen durch wie der Italiener gegen Alex de Minaur. Da ist es doch geschenkt, dass der 33-Jährige in seinem Zweitrundenmatch gegen Salvatore Caruso einen Matchball abwehren musste.

Nadal und Fognini spielten bislang 16 Mal gegeneinander. Der 20-fache Grand-Slam-Sieger entschied zwölf dieser Begegnungen für sich, die wohl epischste ging bei den US Open 2015 allerdings an den Weltranglisten-17.

Nadal vs. Fognini - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Rafael Nadal und Fabio Fognini ist als drittes nach 01:00 Uhr MEZ in der Rod Laver Arena angesetzt und gibt es am Montag ab ca. 05:00 Uhr MEZ live im TV und Livestream bei Eurosport sowie in unserem Match-Tracker.

