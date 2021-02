Australian Open 2021 live: Rafael Nadal vs. Stefanos Tsitsipas im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal trifft am Mittwochvormittag im Viertelfinale der Australian Open auf Stefanos Tsitsipas. Das Spiel ist für 9:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit angesetzt und wird live bei Eurosport und ServusTV im Fernsehen, im Livestream im Eurosport Player und bei Joyn sowie hier auf tennisnet.com im Liveticker angeboten.

Rafael Nadal kämpft gegen Stefanos Tstsipas um den Einzug ins Australian-Open-Halbfinale

Rafael Nadal hat sich in äußerst beeindruckender Manier ins Viertelfinale der Australian Open gespielt - und das, obwohl den Spanier seit Beginn des Major-Turniers eine Rückenverletzung beschäftigt. Auch Stefanos Tsitsipas schlägt in diesen Tagen in Topform auf - der Grieche profitierte zuletzt im Achtelfinale von einer Aufgabe von Matteo Berrettini.

Der Spanier, Nummer zwei der Tenniswelt, geht als Favorit in dieses Match. Und das nicht nur aufgrund der Weltranglistensituation. Auch im Head to Head hat der Mann aus Mallorca nämlich klar die Nase vorne, sechs der bisherigen sieben Duelle gingen an Nadal. Das letzte, bei den Nitto-ATP-Finals 2020 in London, konnte der 20-fache Grand-Slam-Champion in drei umkämpften Sätzen für sich entscheiden.

Nadal vs. Tsitsipas - wo es einen Livestream gibt

Das Duell zwischen Rafael Nadal und Stefanos Tsitsipas ist für 9:30 Uhr europäischer Zeit angesetzt und wird live bei Eurosport und ServusTV im TV angeboten. Außerdem könnt ihr es im Livestream im Eurosport Eurosport Player und bei Joyn mitverfolgen. Hier bei tennisnet.com findet ihr darüber hinaus den Matchtracker zur Partie.

