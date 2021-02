Australian Open 2021 live: Yannick Hanfmann vs. Andrey Rublev im TV, Livestream und Ticker

Yannick Hanfmann trifft in der ersten Runde der Australian Open auf Andrey Rublev. Das Match könnt ihr ab 02:00 Uhr MEZ auf Eurosport sowie in unserem Match-Tracker verfolgen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.02.2021, 19:28 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann trifft in der ersten Australian-Open-Runde auf Andrey Rublev

Andrey Rublev ist definitiv der Mann der Stunde. Seit dem vergangenen Jahr spielt der Russe teils unglaubliches Tennis und steht mittlerweile auf Platz acht der Weltrangliste. Dass auch 2021 mit dem 23-Jährigen zu rechnen sein wird, stellte er beim ATP Cup mit vier Siegen in ebenso vielen Spielen unter Beweis. In der ersten Runde der Australian Open wird nun dem Deutschen Yannick Hanfmann in der John Cain Arena die zweifelhafte Ehre zuteil, gegen Rublev zu spielen.

Hanfmann vs. Rublev - wo es einen Livestream gibt

Das erste Aufeinandertreffen zwischen Hanfmann und Rublev gibt es ab 02:00 Uhr MEZ live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Match-Tracker.