Australian Open 2021: Novak Djokovic erreicht problemlos das Finale

Novak Djokovic hat erwartungsgemäß das Endspiel der Australian Open 2021 erreicht. Der Titelverteidiger besiegte den russischen Qualifikanten Aslan Karatsev mit 6:3, 6:4 und

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.02.2021, 11:41 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic in gewohnter Pose in Melbourne

Novak Djokovic hat den erstaunlichen Erfolgslauf von Aslan Karatsev bei den Australian Open 2021 beendet. Der Weltranglisten-Erste besiegte den russischen Qualifikanten mit 6:3, 6:2 und und spielt damit am Sonntag (ab 09:30 Uhr bei Eurosport, in Österreich bei ServusTV und in unserem Liveticker) um seinen neunten Titel in Melbourne.

Karatsev hatte sich zunächst in Doha für die Teilnahme am ersten Major 2021 qualifiziert, war dann unter anderem gegen Diego Schwartzman, Félix Auger-Aliassime und im Viertelfinale gegen einen angeschlagenen Grigor Dimitrov erfolgreich geblieben. Djokovic andererseits schlägt sich seit ein paar Matches mit einer Bauchmuskelverletzung herum, die ihn im Match gegen Karatsev nicht behinderte.

Tsitsipas am Freitag gegen Medvedev

Djokovic reichte eine routinierte Leistung gegen den 27-jährigen Grand-Slam-Debütanten, lediglich im zweiten Satz verlor der Favorit kurz die Konzentration, ließ seinen Gegner von 5:1 auf 5:4 heran kommen. Und hatte tatsächlich kleinere Probleme, den Satz auszuservieren. In den dritten Durchgang startete Djokovic zwar gleich wieder mit einem Break, musste allerdings auch sein Service abgeben. Dass sich der Serbe unmittelbar danach wieder den Aufschlag von Karatsev holte, spiegelte die erwarteten Kraftverhältnisse wider. Nach 113 Spielminuten war der Finaleinzug von Novak Djokovic besiegelt.

Das zweite Halbfinale bestreiten am Freitag Stefanos Tsitsipas und Daniil Medvedev. Der Grieche besiegte am Mittwoch Rafael Nadal nach 0:2-Satzrückstand, Medvedev hatte gegen Landsmann Andrey Rublev keine Probleme.

Hier das Einzel-Tableau bei den Australian Open

