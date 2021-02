Australian Open 2021: Rublev, Khachanov legen vor - kann Medvedev nachziehen?

Andrey Rublev und Karen Khachanov haben bei den Australian Open 2021 Plätze in der dritten Runde gebucht. Die Nummer eins der Russen, Daniil Medvedev, spielt erst später am Donnerstag.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.02.2021, 06:38 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev steht in Melbourne in Runde drei

Nach dem erfolgreichen Finale des ATP Cups hat Daniil Medvedev erklärt, dass er gar keine Lust darauf hätte, sich das Tableau der Australian Open genauer anzusehen. Der Grund? Die Auslosung für das erste Major des Jahres hatte ergeben, dass Medvedev im Viertelfinale auf seinen Teamkameraden Andrey Rublev treffen würde. Was grundsätzlich keine schlechte Nachricht für den regierenden ATP-Weltmeister wäre: Alle drei Partien mit Rublev konnte Medvedev bislang für sich entscheiden.

Rublev jedenfalls hat den nächsten Schritt zu einem Treffen mit Medvedev getan, Thiago Monteiro mit 6:4, 6:4 und 7:6 (8) besiegt. Damit bleibt der fünfmalige Turnier-Champion von 2020 in diesem Jahr unbesiegt, beim ATP Cup konnte Andrey Rublev alle vier Matches für sich entscheiden. In Runde drei wartet nun der unverwüstliche Feliciano Lopez, der gegen Lorenzo Sonego in fünf Sätzen gewann.

Medvedev im drittgrößten Stadion

Auch Karen Khachanov, der im russischen Team diesmal keinen Platz fand, steht in der dritten Runde. Khachanov gewann gegen Ricardas Berankis sicher in drei Sätzen, trifft nun voraussichtlich auf Matteo Berrettini.

Der Anführer der russischen Armada aber, Daniil Medvedev eben, greift erst später am Donnerstag in das Geschehen ein. Medvedev trifft auf Roberto Carballes Baena, einen spanischen Sandplatz-Spezialisten. In der John Cain Arena, dem driitgrößten Stadion im Melbourne Park. was angesichts der Weltranglisten-Position von Medvedev, vier nämlich, etwas eigentümlich anmutet. Die gute Nachricht: Sollte es wirklich zum Viertelfinale gegen Rublev kommen, würde das Match mindestens eine Arena besser angesiedelt werden.

Hier das Einzel-Tableau der Männer

Top Video