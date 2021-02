Australian Open 2021: Viertelfinale! Sensations-Mann Karatsev schlägt auch Auger-Aliassime

Aslan Karatsev steht im Viertelfinale der Australian Open 2021. Der russische Qualifikant machte gegen Félix Auger-Aliassime einen 0:2-Satzrückstand wett und gewann mit 3:6, 1:6, 6:3, 6:3 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.02.2021, 06:40 Uhr

© Getty Images Der erstaunliche Herr Karatsev

Und so schien die unglaubliche Reise von Aslan Karatsev, die Anfang Januar in Doha beim Qualifikations-Turnier für die Australian Open 2021 ihren Ausgang genommen hatte, im Achtelfinale des ersten Majors des Jahres ein Ende zu finden. Ein herausragendes Ergebnis allemal, schließlich bestreitet Karatsev in Melbourne gerade seine Grand-Slam-Premiere. Félix Auger-Aliassime führte am Sonntag also mit 6:3 und 6:1, schien sicher auf dem Weg in sein erstes Viertelfinale bei einem Major. Nach einem unglaublichen Comeback findet sich genau dort allerdings Aslan Karatsev wieder. Der Russe gewann die letzten drei Sätze beinahe ungefährdet mit 6:3, 6:3 und 6:4.

Für beide Spieler war es das erste Fünf-Satz-Match ihrer Karriere, der im Augenblick noch an Nummer 114 der ATP-Weltrangliste klassierte Karatsev avancierte zum erst siebenten Spieler, der bei seiner Grand-Slam-Premiere das Viertelfinale erreichte. Dort trifft der Russe auf den Sieger der Partie zwischen Dominic Thiem und Grigor Dimitrov. "Ich bin bereit für beide", erklärte Karatsev bei seinem On-Court-Interview lachend.

Medvedev und Rublev könnten nachziehen

Der 27-Jährige hatte nach der Corona-Pause zunächst in Prag von sich reden gemacht: Beim ersten der beiden Challenger verlor er erst im Endspiel gegen Stan Wawrinka, den zweiten gewann Karatsev dann gleich. Wie auch jenen in Ostrava, dort im Endspiel gegen den Deutschen Oscar Otte. In Roland Garros war Aslan Karatsev schon nah dran an seinem ersten Grand-Slam-Hauptfeld, verlor aber in der letzten Runde der Qualifikation gegen Sebastian Korda.

Am Montag könnten Karatsev zwei weitere Russen in das Viertelfinale folgen: Daniil Medvedev ist gegen Mackenzie McDonald klar in der Favoritenrolle, Andrey Rublev trifft auf Casper Ruud. Mit Medvedev und Rublev hat Karatsev vergangene Woche den ATP Cup gewonnen.

Hier das Einzel-Tableau der Männer

