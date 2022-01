Australian Open 2022 live: Jannik Sinner vs. Taro Daniel im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft in der dritten Runde der Australian Open auf den Japaner Taro Daniel (nicht vor 7:00 Uhr MEZ). Das Match wird live im TV und Stream bei Eurosport bzw. im Eurosport Player angeboten. Hier gibt es den Matchtracker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.01.2022, 18:26 Uhr

Jannik Sinner trifft bei den Australian Open auf Taro Daniel

Taro Daniel sorgte zweifelsfrei für eine veritable Überraschung, als der Japaner Andy Murray - der sich zum Start in die Saison 2022 durchaus in guter Verfassung präsentierte - in drei Sätzen nicht den Hauch einer Chance ließ. Und damit sein Ticket für die dritte Runde der Australian Open löste.

Dort geht es nun gegen den Italiener Jannik Sinner, der 2022 noch ohne Niederlage ist. Der Italiener präsentierte sich im bisherigen Turnierverlauf tadellos und ist auch gegen Taro Daniel der klare Favorit. Es ist das erste Duell der beiden.

Sinner vs. Daniel - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Jannik Sinner und Taro Daniel wird nicht vor 7:00 Uhr MEZ über die Bühne gehen und wird live im TV und Stream bei Eurosport bzw. im Eurosport Player angeboten. Hier gibt es den Matchtracker zur Partie.