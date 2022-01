Australian Open 2022 live: Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal und Daniil Medvedev bestreiten das Endspiel der Australian Open. Das Match ist für 9:30 Uhr (MEZ) angesetzt und wird live im TV und Stream bei ServusTV (Österreich) und Eursport angeboten. Hier gibt es den Liveticker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.01.2022, 16:25 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

Rafael Nadal und Daniil Medvedev stehen im Finale der Australian Open

Geschichte steht an diesem Sonntag im Januar 2022 am Spiel: Knackt Rafael Nadal die historische Schallmauer von 21 Grand-Slam-Titeln? Oder schafft es Daniil Medvedev als erster Spieler, direkt nach seinem Prämieren-Major-Titel gleich einen weiteren hinterherzulegen? Die Antwort gibt es ab 9:30 Uhr (MEZ) in der Rod Laver Arena, wenn der Überraschungsfinalist - angesichts der Verletzungsgeschichte hatte den Spanier vor dem Turnier niemand so richtig am Zettel - und der große Dominator des Hartplatz-Tennis der letzten Monate aufeinandertreffen.

Medvedev geht als Favorit in dieses Endspiel. Der Russe verfügt über jenes Spiel, mit dem man Nadal weh tun kann. Und er hat in Australien bislang zumeist großartige Performances auf den Platz bringen können. In der Weltrangliste liegt Medvedev zudem vier Plätze vor Nadal, der aktuell nur auf Platz sechs zu finden ist. Das Head-to-Head der beiden spricht wiederum für den 20-fachen Major-Sieger, der drei der bisherigen vier Aufeinandertreffen für sich entscheiden konnte. Auch 2019, als sich die beiden erstmals in einem Major-Endspiel gegenüberstanden.

Nadal vs. Medvedev - wo es einen Livestream gibt

Das Endspiel der Australian Open zwischen Rafael Nadal und Daniil Medvedev ist für 9:30 Uhr (MEZ) angesetzt und wird live im TV und Stream bei ServusTV (Österreich) und Eursport angeboten. Hier gibt es den Liveticker zur Partie.