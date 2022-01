Australian Open 2022 live: Rafael Nadal vs. Matteo Berrettini im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal trifft im Halbfinale der Australian Open auf Matteo Berrettini. Die Partie gibt es ab 4:30 Uhr live im TV und Stream bei ServusTV (in Österreich) und Eurosport. Hier findet ihr den Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.01.2022, 19:22 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal trifft im Halbfinale auf Matteo Berrettini

Rafael Nadal fehlen nur mehr zwei Siege zu Major-Trophäe Nummer 21. Im Halbfinale trifft der Weltranglistenfünfte auf Matteo Berrettini. Das bislang einzige Aufeinandertreffen entschied Nadal in der Vorschlussrunde der US Open 2019 in drei Sätzen für sich.

Nadal vs. Berrettini - wo es einen Livestream gibt

Hier das Einzel-Tableau der Männer