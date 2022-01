Australian Open 2022 live: Yannick Hanfmann vs Thanasi Kokkinakis im TV, Livestream und Liveticker

Yannick Hanfmann (ATP-Nr. 126) trifft zum Australian-Open-Auftakt auf Lokalmatador Thanasi Kokkinakis (ATP-Nr. 145) - ab 7 Uhr live auf Eurosport bzw im Eurosport Player. Und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.01.2022, 16:26 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Yannick Hanfmann, Thanasi Kokkinakis

Hanfmann hatte sich hierbei durch die Qualifikation gekämpft, Kokkinakis ist via Wildcard am Start.

Hanfmann war zum Ende des vergangenen Jahres nach durchwachsenen Ergebnissen etwas abgefallen, nachdem er im Sommer knapp unter den Top 100 notiert war.

In der Qualifikation zum ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres setzte er sich in drei knappen Begegnungen (mit fünf Tiebreaks!) gegen Jason Jung, Tim van Rijdhoven und Alessandro Giannessi durch.

Comeback-Kid Kokkinakis wieder da

Auf der anderen Seite nun steht Kokkinakis, und dass dessen Wildcard gerechtfertigt scheint, zeigte der Australier in der vergangenen Woche in Adelaide, wo er sensationell seinen ersten ATP-TItel gewann. Was sogar Novak Djokovic und Roger Federer zu Gratulationen aufbrachte. "Maiden title at home big fella, love the sound of that Thanaser. Amazing… keep going",

-2022-final-reaction">schrieb Federer, der mit Kokkinakis in der Vergangenheit bereits einige Trainingseinheiten in Dubai hingelegt hatte. "Er ist ein cooler Typ, mit einer guten Haltung", urteilte Federer damals.

Auch Nick Kyrgios gratulierte, "ich bin so stolz auf dich, bei allem, was du durchgemacht hast, kleiner Bruder", so Kyrgios.

Kokkinakis, mittlerweile 25, galt als großes Talent in Australien, immer wieder aber wurde er von körperlichen Problemen zurückgeworfen. 2021 erklärte er, während dieser Zeit auch mit Depressionen und Angstzuständen zu kämpfen gehabt zu haben.

Wann spielt Hanfmann gegen Kokkinakis?

Das Spiel zwischen Yannick Hanfmann und Thanasi Kokkinakis ist ab 7 Uhr MEZ angesetzt - Eurosport überträgt im TV und Eurosport Player. Im Liveticker seid ihr bei uns dabei!