Australian Open 2023: Novak Djokovic sagt weitere Trainingseinheit ab - Grund zur Sorge?

Novak Djokovic scheint die Oberschenkelverletzung, die sich der Serbe beim ATP-250-Event von Adelaide Anfang der Saison zugezogen hatte, weiter zu beeinträchtigen. Am Montagmorgen (MEZ) sagte der neunfache Titelträger eine weitere Trainingseinheit bei den Australian Open ab.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.01.2023, 08:18 Uhr

Novak Djokovic hat in Melbourne eine weitere Trainingseinheit abgesagt

Novak Djokovic ist der große Favorit auf den Titelgewinn bei den Australian Open 2023. Wohin man hört, ist das die einhellige Meinung. Und dennoch werden die Sorgenfalten größer beim serbischen Überflieger, nach einem abgebrochenen Training mit Daniil Medvedev vergangene Woche musste der neunfache Melbourne-Champion am Montagmorgen (MEZ) eine weitere Trainingseinheit beim Happy Slam absagen. Das gaben internationale Journalisten über den Kurznachrichtendienst Twitter bekannt.

Novak Djokovic hatte sich zum Saisonstart in Adelaide, wo der Serbe in einem packenden Endspiel gegen Sebastian Korda den Titel hat gewinnen können, am Oberschenkel verletzt und schleppt diese Verletzung seither durch die finalen Momente der Vorbereitung auf das erste Major-Event der Saison 2023. Zuletzt konnte Djokovic jedoch bei einem Exhibition-Match gegen Nick Kyrgios planmäßig an den Start gehen. Der Australier hingegen hat einen Tag vor seinem Erstrundenmatch verletzungsbedingt aus den Australian Open gezogen.

In Runde eins erwartet Novak Djokovic am morgigen Dienstag der Spanier Roberto Carballes Baena. Insgesamt hat es die Auslosung durchaus gut gemeint mit dem neunfachen Australien-Champion, möglicher Drittrundengegner ist Grigor Dimitrov, im Achtelfinale könnte Pablo Carreno Busta warten. Planmäßige Kontrahenten im Viertelfinale sind Andrey Rublev oder Holger Rune. Im Vorfeld des Events hatte Djokovic mehrfach betont, dass ihn die Verletzung zwar behindere, sie aber gleichwohl nur ein kleines Problem sei.

