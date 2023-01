Australian Open 2023: Rafael Nadal müht sich zu Auftaktsieg über Jack Draper

Rafael Nadal hat ein frühes Aus bei den Australian Open 2023 mit einer starken kämpferischen Leistung verhindern können. Der an Position eins gesetzte Spanier siegte gegen Youngster Jack Draper mit 7:5, 2:6, 6:4 und 6:1 durch.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.01.2023, 08:33 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Rafael Nadal hat mit Jack Draper eine äußerst schwierige Auftakthürde erwischt

Rafael Nadal hätte es, insbesondere angesichts der durchaus ausbaufähigen Frühform, in der sich der Spanier augenscheinlich befindet, besser erwischen können. Mit Jack Draper stellte sich dem Vorjahressieger bei den Australian Open gleich zum Auftakt ein Youngster entgegen, der bereits im Vorjahr an vielerlei Gelegenheit sein ganz großes Potenzial unter Beweis stellen konnte. Bestes Beispiel: das Duell mit Carlos Alcaraz beim ATP-500-Event von Basel, wo der Brite nur knapp in drei Sätzen den Kürzeren ziehen sollte.

Rafael Nadal hingegen, mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet, musste zuletzt überraschend stark federn lassen. Und mühte sich auch in seinem Auftaktduell mit Jack Draper in Melbourne von Beginn an. Beide Spieler hatten zunächst Schwierigkeiten, den Aufschlag des Kontrahenten zu entschärfen, lange Zeit plätscherte Abschnitt eins vor sich hin. Bis zum Stand von 6:5 aus der Sicht von Nadal: Der Weltranglistenzweite zog das Tempo etwas an, profitierte von einem wackligen Aufschlagspiel Drapers und holte sich Abschnitt eins mit 7:5.

Nadal mit schwachem Abschnitt zwei

Wer dachte, der Spanier hätte nun nachhaltig ins Spiel gefunden: weit gefehlt. Der 36-Jährige legte einen Katastrophenstart in Satz zwei hin, kassierte direkt im ersten Game ein mehr als entbehrliches Break und lief in der Folge nur hinterher. Draper hingegen zeigte mutiges Offensivtennis, hielt von der Grundlinie überraschend gut dagegen und ließ bei eigenem Aufschlag de facto nichts zu. Anders Nadal, der auch im zweiten Aufschlagspiel zu Wünschen übrig ließ und ein weiteres Break einstecken musste. Nach knapp zwei Stunden transportierte Draper diese komfortable Führung zum 6:2-Satzausgleich.

Diesen Umstand nahmen die beiden Akteure zum Anlass, den Platz für einige wenige Minuten zu verlassen. Ein Mittel, das bei Rafael Nadal zeit seiner Karriere immer wieder für eine deutliche Formverbesserung sorgen konnte. So auch heute. Der Weltranglistenzweite schaffte zum 3:1 das erste Break seit Ende des ersten Satzes und zog schnell auf 4:1 davon. Hauptgrund dafür: Nadal gelang es nun wieder besser, die Fehler von der Grundlinie abzustellen. Der Brite Draper hingegen präsentierte sich weitaus anfälliger und half mit zwei Doppelfehlern beim Break zudem kräftig mit.

Nadal gewinnt engen dritten Satz

Der nächste Twist in dieser Achterbahnfahrt von einem Match ließ nicht lange auf sich warten: Obwohl Draper mit Krämpfen zu kämpfen hatte und in nahezu jedem Seitenwechsel behandelt werden musste, schaffte der Youngster nun selbst das Break und damit wenig später den Ausgleich zum 4:4. Nadal fing sich nach dieser Schwächephase wieder, servierte sich zum 5:4 und hatte wenig später einen Satzball als Rückschläger - Draper konnte Nummer eins zwar noch nervenstark verhindern, Nadal aber erarbeitete sich einen weiteren und verwandelten diesen schließlich nach einem Rückhandfehler des Briten.

Auch dieser Rückschlag bot für Jack Draper keineswegs Anlass, hier in irgendeinerweise federn zulassen. Ganz im Gegenteil. Der Brite startet mutig in Abschnitt vier, setzte Nadal von Beginn an unter Druck und sicherte sich in einem Marathon-Game das frühe Break. Der Spanier seinerseits zeigte sich davon unbeeindruckt und konterte postwendend mit dem Rebreak. In der Folge verschlechterte sich die körperliche Verfassung bei Draper rapide, der Brite lief unrund und kassierte zum 1:3 ein weiteres Break. Auch, weil Beine und Aufschlag so gar nicht mehr mitspielen wollten.

Es war ein unwürdiges Ende für eine über weite Strecken beherzte, mutige Vorstellung des jungen Briten, der sich augenscheinlich nur noch in Richtung Ziellinie rettete. Nadal machte seine Sache hingegen gut, beging kaum Fehler und brachte schlussendlich den umkämpften 7:5, 2:6, 6:4 und 6:1-Auftaktsieg in trockene Tücher. In Runde zwei trifft Nadal nun auf den US-Amerikaner Mackenzie McDonald, dem im ersten Fünf-Satz-Fight der Australian Open 2023 gegen Landsmann Brandon Nakashima eine Überraschung gelang. Nadal hat als Titelverteidiger in Melbourne 2.000 Punkte zu verteidigen.

Hier das Einzel-Tableau der Männer