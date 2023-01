Australian Open 2023: Stefanos Tsitsipas mit etwas Bauchweh in Runde zwei

Stefanos Tsitsipas ist erfolgreich in die Australian Open 2023 gestartet. Der Grieche zeigte gegen Quentin Halys eine über weite Strecken starke Leistung und siegte in drei Sätzen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.01.2023, 11:16 Uhr

Stefanos Tsitsipas steht bei den Australian Open in Runde zwei

Quentin Halys ist angesichts der bisherigen Saisonleistungen beileibe keine einfache Aufgabe für die erste Runde eines Grand-Slam-Turniers, erst in Adelaide zwang der Franzose den großen Novak Djokovic in zwei Tiebreaks, musste schlussendlich aber den Kürzeren ziehen. Gegen Stefanos Tsitsipas gestaltete sich die Angelegenheit bei den Australian Open dann doch (überraschend) eindeutiger, der an drei gesetzte Grieche siegte trotz kleiner Probleme im letzten Durchgang in drei Sätzen.

Bereits im vierten Game des ersten Abschnitts gelang Tsitsipas das erste Break, das sich der Grieche in der Folge nicht mehr nehmen ließ. Sicher transportierte die Nummer drei des Turniers diesen Vorsprung zum 6:3-Satzgewinn. Selbes Spiel in Durchgang zwei, erneut agierte Tsitsipas bei eigenem Aufschlag tadellos, Halys hatte kaum etwas entegegenzusetzen. Und musste auch Abschnitt zwei mit einem Break Unterschied abgeben.

Auch Nadal und Norrie weiter

Im letzten Satz ließ Tsitsipas dann tatsächlich etwas nach - musste zwischenzeitlich vier Games am Stück abgegeben - und hatte hart zu arbeiten, um sich nach Abwehr von vier Satzbällen ins Tiebreak zu retten. Auch in diesem lag der Grieche schnell zurück, sah sich mit einem 0:3 konfrontiert. Erneut zeigte Tsitsipas daraufhin Kämpferqualitäten, spielte sehenswertes Tennis und sicherte sich Satz drei und damit das Match im Tiebreak mit 7:6 (6).

Zuvor hatten bereits Cameron Norrie - Dreisatzerfolg über Youngster van Assche - und Rafael Nadal mit einem Viersatzsieg über Jack Draper ihr Ticket für die zweite Runde gelöst.