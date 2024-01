Australian Open 2024: Jannik Sinner eröffnet morgen die Rod Laver Arena

Jannik Sinner wird am morgigen Sonntag das erste Match der Australian Open 2024 in der Rod Laver Arena bestreiten. Der Südtiroler ist nicht der einzige Mitfavorit, der schon am Premieren-Sonntag ran muss.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.01.2024, 15:50 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hat kein leichtes Los gezogen

Die Australian Open haben es also Roland-Garros gleichgetan, nun wird auch in Melbourne schon einen Tag früher begonnen. Gut für Tennis Australia, der Verband generiert gleich noch einmal zusätzliche Einnahmen. Gut auch für die Fans, die am morgigen Sonntag nicht nur die beiden Titelverteidiger zu sehen bekommen. Sondern auch Jannik Sinner.

Dem Südtiroler wird die Ehre zuteil, das erste Match 2024 in der Rod Laver Arena bestreiten zu dürfen. Sinner, der seit dem Triumph mit Italien beim Davis Cup im vergangenen November kein Match bestritten hat, hat gleich eine schwierige Aufgabe vor sich. Ab 02:00 Uhr Früh MEZ (live bei Eurosport) geht es gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp. Danach spielt Maria Sakkari im größten Stadion gegen Nai Hibino.

Ella Seidel trifft auf Aryna Sabalenka

In der Night Session kommen dann Novak Djokovic und Aryna Sabalenka, die Champions von 2023 zum Zug. Djokovic testet den aufstrebenden Kroaten Dino Prizmic, der sich über die Qualifikation in das Hauptfeld gespielt hat (in Österreich ab 09:00 Uhr live bei ServusTV). Danach bekommt die deutsche Qualifikantin Ella Seidel ihren ersten Auftritt auf der ganz großen Bühne. Die Hamburgerin spielt nach überstandener Quali eben gegen Aryna Sabalenka, die vor Jahresfrist in Melbourne ihren größten Karriere-erfolg gefeiert hat.

Sonst so? Caroline Wozniacki spielt im ersten Match er Night Session in der Margaret Court Arena gegen Magda Linette, gefolgt von einem kleinen Schlagerspiel: Denn Borna Coric wird den an Position 17 gesetzten Frances Tiafoe wohl voll fordern.

