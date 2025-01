Australian Open 2025: Alle Infos, TV, Auslosung, Favoriten, Preisgeld

Am Sonntag beginnen die Australian Open 2025. Hier findet Ihr alle Informationen zum ersten Major der Saison, inklusive TV, Livestream, Auslosung, Favoriten, Preisgeld, etc.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.01.2025, 09:28 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner und Daniil Medvedev bei den Australian Open 2024

Wer sind die Favoriten bei den Australian Open 2025?

Da sind bei Männern wie bei Frauen zunächst einmal die Titelverteidiger zu nennen: Jannik Sinner und Aryna Sabalenka. Beide haben im letzten Jahr nicht nur in Melbourne, sonder auch beim zweiten Hartplatz-Major in New York City reüssiert. Die größten Konkurrenten von Sinner sind wohl Carlos Alcaraz, Alexander Zverev und Rekordchampion Novak Djokovic. Hinter der Form von Vorjahresfinalist Daniil Medvedev steht indes ein Fragezeichen.

Sabalenka wiederum hatt sich den Titel 2024 gegen Qinwen Zheng geholt. Die Chinesin wäre in diesem Jahr eine potenzielle Viertelfinalgegnerin. Iga Swiatek hat in Australien stets Probleme gehabt - dann schon eher Coco Gauff.

Wer überträgt die Australian Open 2025 im TV und Livestream?

Eurosport überträgt die Matches im TV, in Österreich gibt es bei ServusTV jeden Tag ein Top-Match zu sehen. Im Livestream sind alle Matches bei Discovery Plus abrufbar.

Was hat die Auslosung ergeben?

Geht es nach der Setzliste, dann sollten sich bei den Männern folgende Viertelfinale ergeben:

Jannik Sinner (ITA/1) Alex de Minaur (AUS/8) Taylor Fritz (USA/4) Daniil Medvedev (RUS/5) Carlos Alcaraz (ESP/3) Novak Djokovic (SRB/7) Alexander Zverev (GER/2) Casper Ruud (NOR/6)

Bei den Frauen sähe es so aus:

Aryna Sabalenka (BLR/1) Qinwen Zheng (CHI/5) Coco Gauff (USA/3) Jessica Pegula (USA/7) Jasmine Paolini (ITA/4) Elena Rybakina (KAZ/6) Iga Swiatek (POL/2) Emma Navarro (USA/8)

Wie viel Preisgeld gibt es bei den Australian Open 2025 zu holen?

So viel gibt es in diesem Jahr in Melbourne zu verdienen (alle Angaben in Australischen Dollar):

Champion 3.500.000.- Finale 1.900.000.- Halbfinale 1.100.000.- Viertelfinale 665.000.- Achtelfinale 420.000.- 3. Runde 290.000.- 2. Runde 200.000.- 1. Runde 132.000.-