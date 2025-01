Australian Open 2025: Altmaier gewinnt kniffliges Auftaktmatch

Daniel Altmaier ist als sechster Deutscher in die zweite Runde der Australian Open 2025 eingezogen. Altmaier bezwang den ungesetzten Argentinier Francisco Comesana mit 6:2, 3:6, 7:6 (4), 4:6 und 6:4.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 14.01.2025, 10:15 Uhr

Es läuft weiter positiv für die deutschen Spieler bei dem ersten Grand Slam des Jahres. Mit Daniel Altmaier, der zum ersten Mal die zweite Runde des australischen Majors erreichte, zog bereits der sechste Deutsche in die zweite Runde des “Happy Slams” ein. Lediglich Jan-Lennart Struff und Dominik Kopefer mussten sich frühzeitig aus Down Under verabschieden.

Nach einem beeindruckenden Start verlor Altmaier seine anfängliche Konstanz und eine Reihe von „Unforced Errors“ schlichen sich ein. Trotzdem gelang es dem Deutschen, den dritten Satz für sich zu entscheiden. Im vierten Satz musste der Deutsche ein Break hinnehmen, welches ihm die frühzeitige Matchbeendigung kostete. Es ging in den entscheidenden Durchgang, welchen der 101. der Welt mit einem frühen Break begann. Gut platzierte Grundschläge und Serve machten den Auftaktsieg perfekt.

Altmaier, der vor Kurzem aus den Top 100 der Weltrangliste gerutscht war, trifft nun am Donnerstag auf den französischen Publikumsliebling Gael Monfils.

Monfils bezwingt Giovanni Mpetshi Perricard im Marathon-Match

Nach seinem beeindruckenden Titelsieg in Auckland machte der französische Altmeister genau so beeindruckend weiter, wie er aufgehört hatte. Ebenfalls in fünf Sätzen Bezwang Monfils Aufsteiger Mpetshi Perricard, der dem 38-Jährigen auch schon mal Aufschläge mit 232 km/h um die Ohren feuerte. Monfils erkämpfte sich nach 3:46 Stunden und mit 7:6 (9), 6:3, 6:7 (6), 6:7(5), 6:4 den Sieg gegen seinen jungen Landsmann.

Nachdem brutalen Match radelten die beiden Franzosen noch zusammen aus und besprachen in aller Freundschaft den gerade gespielten Krimi.

