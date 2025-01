Australian Open 2025: Aussies Cruz Hewitt und Bernard Tomic scheitern

Mit jeweils glatten Niederlagen mussten Nachwuchshoffnung Cruz Hewitt und Routinier Bernard Tomic ihre Hoffnung auf den Einzug in die zweite Qualifikations-Runde bei ihrem Heim-Major begraben.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 07.01.2025, 04:08 Uhr

© Getty Images Trotz der Niederlage gegen Basilashvili konnte Cruz Hewitt wertvolle Erfahrungen sammeln.

Größer konnten die Gegensätze kaum sein. Während Cruz Hewitt, Sohn des ehemaligen Weltranglistenersten Lleyton Hewitt, mit einer Wildcard für die Qualifikation erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier startete, sollte es für Bernard Tomic bereits den 48. Start bei einem Major darstellen.

Hewitt unterliegt Basilashvili

Eine schwere Aufgabe bekam der 16-jährige Cruz Hewitt für sein Debüt auf Grand-Slam-Ebene zugelost, schließlich war der Georgier Nikoloz Basilashvili in seinen besten Zeiten bereits die Nr. 16 der Welt.

Und so spielte der 32-jährige Basilashvili von Beginn an seine ganze Erfahrung aus und überließ seinem Gegner im ersten Durchgang gerade mal einen Spielgewinn. Im zweiten Satz fand der australische Teenager bessere Lösungen gegen die druckvollen Grundschläge seines Gegenübers, musste sich aber nach 74 Minuten mit 1:6, 4:6 beugen. Der an Weltranglisten-Position 210 geführte Basilashvili sieht sich in der nächsten Runde dem Russen Alibek Kachmazov gegenüber.

Tomic gegen Kovalik chancenlos

Bei seinem ersten Grand-Slam-Match seit drei Jahren hielt Bernard Tomic in seiner Erstrunden-Begegnung der Quali gegen den Slowaken Jozef Kowalik den ersten Durchgang lange offen, ehe er mit der ersten Break-Möglichkeit seines Gegners den Aufschlag im fünften Spiel entscheidend abgeben musste. Der 32-jährige Kovalik bei eigenem Service weiter souverän, lediglich beim ausservieren benötigte er insgesamt drei Satzbälle.

Mit dem Satzgewinn im Rücken gestattete der Weltranglisten-128. seinem Gegenüber nur noch ein gehaltenes Aufschlagspiel, ehe er sich nach 62 Minuten mit 6:3, 6:1 durchsetzen konnte.

