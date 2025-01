Australian Open 2025: De Minaur bezwingt Michelsen glatt in drei Sätzen

Mit einer soliden Leistung besiegte Alex de Minaur den US-Youngster Alex Michelsen, der nur phasenweise an die Leistungen der ersten Runden anknüpfen konnte, im Achtelfinale der Australian Open 2025 und steht somit erstmals bei seinem Heim-Grand-Slam in der Runde der letzten Acht.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 20.01.2025, 13:22 Uhr

© Getty Images Mit dem Dreisatz-Erfolg gegen Alex Michelsen schaffte Alex de Minaur erstmals den Viertelfinal-Einzug beim Heim-Major.

Hier das gesamte Match zum Nachlesen im Liveticker

Einseitig waren die beiden Partien im Vorfeld des Achtelfinals der Australian Open 2025 zwischen Lokalmatador Alex de Minaur und Alex Michelsen. Während der Australier im letzten Jahr in Roland Garros deutlich in drei Sätzen siegen konnte, gab es in der gleichen Spielzeit in Los Cabos einen glatten Zweisatz-Erfolg für den US-Amerikaner.

Und auch der heutige Start in die Partie verlief mehr als einseitig. Während der 25-jährige De Minaur von Beginn an mit seinem sicheren Spiel überzeugte, fand der 20-jährige Michelsen anfangs noch keine Mittel gegen das konsequente Konterspiel des Australiers. Ohne Spielgewinn musste der US-Youngster den ersten Durchgang abgeben

Auch im zweiten Akt erwischte der australische Davis-Cup-Spieler einen Start nach Maß und schnappte sich gleich zu Beginn das Aufschlagspiel seines Gegners. Dennoch steckte Michelsen nicht auf, erhöhte das Risiko und zwang damit auch den Weltranglisten-8. zu mehr Fehlern. De Minaur baute zwar seine Führung auf 5:3 aus, konnte aber den Satz nicht ausservieren und ließ seinen Gegner per Doppelfehler zurück in den Satz kommen. Dennoch hatte er im fälligen Tiebreak knapp die Nase vorn.

Zu Beginn des dritten Durchgangs zeigten beide Protagonisten souveräne Aufschlagspiele, ehe De Minaur bei der ersten Break-Chance konsequent mit einem Vorhand-Cross-Return zupackte. Noch etwas Spannung kam auf, als der Local Hero beim Stand von 5:3 zum Matchgewinn servierte und noch mehrfach über Einstand musste, dennoch fixierte er nach etwas mehr als zwei Stunden mit den 6:0, 7:6 (5), 6:3-Endstand.

Damit steht De Minaur erstmals in seiner Karriere bei seinem Heim-Grand-Slam im Viertelfinale, was ihm bei den drei anderen Majors bereits gelungen war. Dort sieht er sich dem Weltranglistenersten Jannik Sinner gegenüber, der sich in einem etwas kuriosen Match gegen den Dänen Holger Rune in vier Sätzen behaupten konnte. Gegen den Südtiroler hält der Australier aktuell bei einer 0:9-Bilanz.

