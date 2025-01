Australian Open 2025: Der große interwetten Favoriten-Check

Bei den Australian Open in Melbourne kämpfen die besten Tennisspieler der Welt um den ersten Grand-Slam-Titel 2025. Wir verraten euch im großen Favoritencheck von interwetten wer die größten Chancen beim ersten Tennis-Highlight des Jahres hat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.01.2025, 12:41 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka und Jannik Sinner sind die Titelverteidiger in Australien

Top-Wettquoten bei den Herren für Sinner und Alcaraz

Als Topfavorit wird Jannik Sinner (Wettquote: 2.15) ins Rennen gehen. Der Weltranglistenerste aus Südtirol gewann bei der vergangenen Ausgabe des Turniers in Down Under seinen ersten Grand Slam und möchte seinen Titel dementsprechend verteidigen. Der 23-jährige gewann letztes Jahr auch die US Open und konnte zum Jahresabschluss als erster Italiener überhaupt bei den ATP-Finals triumphieren. Damit ist der 23-jährige Ausnahmespieler endgültig im Tennis-Olymp angekommen und geht hochverdient als Nummer eins des ATP-Rankings in die neue Saison.

Sein größter Herausforderer, zumindest auf dem Papier, ist Carlos Alcaraz (Wettquote: 4.30). Wie gut der Spanier aber tatsächlich drauf ist, bleibt abzuwarten. Denn nach seinen Siegen bei den French Open und in Wimbledon stagnierten seine Leistungen in der zweiten Saisonhälfte 2024 etwas. Auch bei den ATP-Finals in Turin schied er bereits in der Gruppenphase aus. Mit dem 21-jährigen muss man trotzdem immer rechnen.

Auch immer auf dem Zettel haben muss man den Australian-Open-Rekordchampion Novak Djokovic (Wettquote: 5.50). Der Serbe möchte zum elften Mal mit dem Pokal aus Melbourne abreisen und seine Grand-Slam-Sammlung noch einmal erweitern. Zusammen mit seinem neuen Coach und ehemaligen Rivalen Andy Murray möchte der Ausnahmeathlet den jungen Wilden erneut beweisen, wozu er fähig ist.

Neben den drei absoluten Topfavoriten melden auch Alexander Zverev (Wettquote: 11.00) und Daniil Medwedew (Wettquote: 15.00) Ansprüche auf den Norman Brookes Challenge Cup an. Während die deutsche Nummer eins und aktuelle Nummer zwei der Welt weiterhin sehnlichst auf den ersten Grand-Slam-Gewinn wartet, geht es für den russischen Defensivspezialisten darum, nach den US Open 2021, zum zweiten Mal bei einem Major-Turnier als Sieger hervorzugehen. Dreimal stand Medwedew bereits im Finale von Melbourne und musste sich jeweils nach einem Fünfsatz-Krimi mit dem zweiten Platz abfinden. 2021 gegen Novak Djokovic, 2022 gegen Rafael Nadal und 2024 gegen Jannik Sinner. Schlägt diesmal seine Stunde?

Spannung bei den Damen - Sabalenka zum Dritten?

Bei den Damen ist die Belarussin Aryna Sabalenka (Wettquote: 3.15) die große Favoritin auf den Daphne Akhurst Memorial Cup. Es wäre der dritte Titel bei den Australian Open in Folge für die 26-jährige Weltranglistenerste. Ihre größte Herausforderin ist die 20-jährige US-Amerikanerin Coco Gauff (Wettquote: 4.80). Bei den Australian Open 2024 trafen die beiden im Halbfinale aufeinander, welches mit 6:3 und 6:2 an Sabalenka ging. Kann sich Gauff diesmal revanchieren und nach den US Open 2023 zum zweiten Mal ein Grand-Slam-Turnier gewinnen?

Zusätzlich zu den beiden Topfavoritinnen muss man die Weltranglistenzweite Iga Swiatek (Wettquote: 5.50), Elena Rybakina (Wettquote: 9.00) und Vorjahresfinalistin Qinwen Zheng (Wettqoute: 15.00) auf dem Zettel haben.