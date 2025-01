Australian Open 2025: Djokovic und Alcaraz bereit für großen Kampf

Es ist das bisherige Highlight-Match bei den Australian Open: Bereits im Viertelfinale von Melbourne treffen zwei der größten Namen des Tennissports aufeinander. Dabei fordert der vierfache Major-Champion Carlos Alcaraz den Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic.

von SID / Redaktion

zuletzt bearbeitet: 21.01.2025, 07:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Gegenseitige Wertschätzung herrscht vor dem Viertelfinal-Kracher zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic.

"Er ist ein sehr dynamischer, explosiver Spieler. Unglaublich talentiert", schwärmte Djokovic vor der Partie gegen seinen 16 Jahre jüngeren Kontrahenten: "Ein charismatischer Spieler. Großartig anzuschauen - nicht so großartig, gegen ihn zu spielen." Die Matches, die er bisher gegen den Spanier absolviert habe, führte der Serbe aus, würden ihn an diejenigen gegen Alcaraz' Landsmann Rafael Nadal erinnern. "Wir hatten einige harte Fights, lange Auseinandersetzungen", so Djokovic.

Alcaraz staunte derweil über die Fitness seines Gegners. "Wenn man ihn spielen sieht, sieht es aus, als wäre er noch jung - es ist unglaublich. Er ist in einer wirklich guten Form", sagte Alcaraz, gab sich aber optimistisch: "Ich bin bereit und weiß, was ich im Viertelfinale zu tun habe. Körperlich fühle ich mich großartig."

Die physische Verfassung dürfte am Dienstag in der Tat mitentscheidend sein. Temperaturen von über 30 Grad werden in Melbourne, wo die beiden Topstars bislang noch nicht gegeneinander gespielt haben, erwartet.

Im direkten Vergleich führt Djokovic mit 4:3 - Alcaraz schlug den Serben jedoch bereits zweimal im Finale von Wimbledon. Beim bislang letzten Aufeinandertreffen im olympischen Finale von Paris schnappte sich Djokovic die Goldmedaille nach einem Zweisatz-Sieg.

Djokovic, der in Melbourne beeindruckende zehn Titel gesammelt hat, peilt in diesem Jahr seinen insgesamt 25. Grand-Slam-Titel an, er würde damit Margaret Court hinter sich lassen und auch geschlechterübergreifend alleiniger Rekordhalter werden. Alcaraz hingegen würde im Falle eines Turniersieges als jüngster Spieler der Tennis-Geschichte seine Majorsammlung komplettieren und damit den US-Amerikaner Don Budge überflügeln, der den Karriere-Grand-Slam 1938 im Alter von 22 Jahren schaffte.

Hier das Einzel-Tableau aus Melbourne