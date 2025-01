Australian Open 2025: Ella Seidel und Eva Lys meistern Quali-Runde 1

Die beiden Hamburgerinnen Ella Seidel und Eva Lys siegten in der ersten Qualifikationsrunde der Australian Open 2025 und blieben dabei jeweils ohne Satzverlust.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 07.01.2025, 03:08 Uhr

© Getty Images Wie im Vorjahr siegte Ella Seidel auch 2025 in der ersten Qualifikationsrunde der Australian Open.

Seidel besiegt Liu

Mit positiven Erinnerungen startete Ella Seidel in die Qualifikation der Australian Open 2025, schließlich konnte sich die Hamburgerin dort im Vorjahr erfolgreich ins Hauptfeld spielen und verdiente sich damit ein Match in der Rod Laver Arena gegen die zweifache Titelträgerin Aryna Sabalenka.

Und so startete die 19-jährige gegen die US-Amerikanerin Claire Liu gleich mit zwei Spielgewinnen in Folge in das Match, musste aber postwendend den Ausgleich hinnehmen. Beide Spielerinnen bemüht, ihr Spiel über die Vorhandseite aufzuziehen. Spannung war in der Schlussphase des ersten Durchgangs geboten. Erst ließ Seidel beim Stand von 4:4 zwei Break-Chancen aus, musste im anschließenden Aufschlagspiel zwei laufende Satzbälle abwehren, ehe die Weltranglisten-142. im elften Spiel das vorentscheidende Break schaffte und dieses in der Folge sicher zum Satzgewinn bestätigte.

Nach drei Breaks zu Beginn des zweiten Akts hielt Seidel als erste Spielerin ihren Aufschlag und war danach nicht mehr zu stoppen. Nach einem weiteren Break fixierte sie nach 98 Minuten den 7:5, 6:2-Endstand. In der zweiten Runde sieht sich die Profispielerin der TennisBase Oberhaching der 29-jährigen Französin Leolia Jeanjean gegenüber, die sich in drei Sätzen gegen die Israelin Lina Glushko behaupten und im Vorjahr Eva Lys in der dritten Qualifikationsrunde stoppen konnte.

Lys gegen Vandewinkel souverän

Den Einzug ins Hauptfeld von Melbourne verpasste Eva Lys im Vorjahr in der Finalrunde knapp in drei Sätzen, ehe sie sich bei den restlichen drei Grand-Slam-Turnieren jeweils erfolgreich durch die Qualifikation spielen konnte.

Und so startete Lys dieses Jahr in der ersten Quali-Runde gegen die Belgierin Hanne Vandewinkel, die als Nr. 223 im WTA-Ranking ihr Debüt auf Grand-Slam-Ebene feierte. Beide Spielerinnen gaben sich bei eigenem Aufschlag keine Blöße, ehe die 22-jährige Lys im siebten Spiel insgesamt drei Break-Chancen abwehren musste. Effektiv zeigte sich die Weltranglisten-131. beim Stand von 5:4, als sie sich ihrerseits die erste Möglichkeit erspielte und den Satzball konsequent verwerten konnte.

Mit dem Satzgewinn im Rücken spielte Lys von der Grundlinie befreit auf und konnte sich im Schnelldurchgang die ersten drei Spiele des zweiten Akts sichern. Zwar konnte ihre Gegnerin zwischenzeitlich wieder in den Satz zurückkehren und auf 3:4 verkürzen, dennoch beendete die Hamburgerin das Match mit drei Spielgewinnen in Folge und fixierte mit einem Rückhand-Cross-Winner den 6:4, 6:3-Erfolg nach 92 Minuten.

