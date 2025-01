Australian Open: Siniakova und Townsend feiern Doppeltitel

Katerina Siniakova und Taylor Townsend sind die Doppelsiegerinnen der diesjährigen Australian Open. Das Duo siegte im Endspiel gegen Su-Wei Hsieh und Jelena Ostapenko 6:2, 6:7(4), 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.01.2025, 08:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Taylor Townsend und Katerina Siniakova dürfen sich über einen weiteren Titel freuen.

Das im Turnier an Position eins gesetzte Duo Katerina Siniakova und Taylor Townsend darf sich nach Wimbledon im vergangenen Jahr über den zweiten gemeinsamen Grand-Slam-Titel freuen.

Echte Spannung entwickelte sich im Endspiel vor allem im knappen zweiten Satz, den die Herausforderinnen Su-Wei Hsieh und Jelena Ostapenko nach einem engen Tiebreak für sich entscheiden konnten und nach Satzrückstand nochmal in den Kampf um den Titel eingreifen durften.

Zehnter Grand-Slam-Titel für Katerina Siniakova im Doppel

Doch das topgesetzte Team dominierte den finalen Spielabschnitt ähnlich wie den ersten Durchgang und bejubelte nach 2:29 Stunden nach dem zweiten Matchball den Erfolg in Down Under.

Katerina Siniakova feiert mit dem Sieg ihren zehnten Grand-Slam-Titel in einer Doppelkonkurrenz. Dazu hat die 28-Jährige nun neben Wimbledon und Roland Garros nun auch die Australian Open bereits dreifach gewinnen können.