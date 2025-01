Australian Open: Aryna Sabalenka über ihr Team - "Wie immer euer Fehler"

Aryna Sabalenka war nach ihrer Finalniederlage bei den Australian Open zunächst untröstlich - fand aber rechtzeitig wieder ihren Humor.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.01.2025, 17:10 Uhr

Aryna Sabalenka

Der Ärger musste natürlich erst mal raus.

Als Madison Keys ihren letzten Vorhandwinner zum Sieg verwandelt hatte, fluchte die Belarussin böse in Richtung ihrer Box, gratulierte Gegnerin Madison Keys fair, zerlegte ihr Racket an ihrer Bank, vergrub sich unter ihrem Handtuch und verließ erst mal das Stadion. Sie habe sich zunächst abreagieren müssen, erklärte sie später. Und es war offenbar genau der richtige Weg.

Sabalenka musste als Zweiplatzierte nur wenige Minuten später eben doch ein paar warme Worte ann Siegerin Keys und ans Publikum richten, und sie tat das wie immer in äußerst freundlicher Art und Weise.

Sabalenka: “Ich will euch in der kommenden Woche nicht sehen”

Dann blickte sie sich um und grübelte: ""Soll ich noch etwas zu meinem Team sagen?" Die Zuschauer lachten lauthals, und Sabalenka legte los: “Wie immer ist das euer Fehler, Leute”, ulkte sie und giggelte. “Ich will euch in der kommenden Woche nicht sehen. Ich hasse euch wirklich. Nein, ernsthaft: Danke für alles, was ihr für mich tut. Und blablabla.”

Dann wurde Sabalenka doch noch seriös. “Ich denke, wir haben unser Bestes getan. Madison hat einfach unglaublich gespielt. Ich konnte nichts tun in diesem Match.” Ihrem Team gab sie dann dennoch ein paar nette Worte mit: “Ich schicke euch viel Liebe”, schloss Sabalenka. “Ich liebe euch auch so. Auch wenn wir verloren haben.”

Sabalenka hatte die beiden vergangenen Auflagen in Melbourne gewonnen und sich auch die Weltranglistenspitze geschnappt. Der Hattrick jedoch blieb ihr dank des starken Auftritts von Madion Keys verwehrt.

Trotz ihrer Niederlage bleibt Sabalenka allerdings die Nummer 1, wenngleich ihr Vorsprung auf Iga Swiatek auf nur noch knapp 200 Punkte geschrumpft ist.