Australian Open 2025: Friedsam überzeugt, Barthel und Noha Akugue enttäuschen

Mit einer spielerisch starken Leistung besiegte Anna-Lena Friedsam die Spanierin Aliona Bolsova in der ersten Qualifikationsrunde der Australian Open 2025 in zwei Sätzen. Deutliche Niederlagen setzte es dagegen für Mona Barthel und Noma Noha Akugue.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 06.01.2025, 11:07 Uhr

© Jürgen Hasenkopf In der Qualifikation für die Australian Open 2025 erwischte Anna-Lena Friedsam einen Start nach Maß.

Nach etwas nervösem Beginn auf beiden Seiten nach 6-stündiger Verspätung aufgrund von starken Regenfällen in Melbourne übernahm die Neuwiederin Anna-Lena Friedsam in der ersten Runde der Qualifikation für die Australian Open ab Mitte des ersten Durchgang das Heft des Handelns in die Hand und sicherte sich gegen die Spanierin Aliona Bolsova mit drei Spielgewinnen in Folge den ersten Satz.

Auch im zweiten Akt überzeugte die 30-jährige durch ihr variables Spiel mit geschicktem Tempowechseln und ausgesuchten Netzattacken. Lediglich einmal ließ sie ihre 27-jährige Gegnerin noch anschreiben, ehe sie den Einzug in die zweite Runde nach 81 Minuten mit 6:4, 6:1 perfekt machte. Dort sieht sich die Weltranglisten-480, die im letzten Herbst nach halbjähriger Pause aufgrund einer Knieverletzung wieder auf die Tour zurückgekehrt war, der an Nr. 15 gelisteten Rumänin Elena-Gabriela Ruse gegenüber.

Barthel chancenlos gegen Preston

Nach ihren starken Ergebnissen im vergangenen Herbst mit dem ITF-Turniersieg in Hamburg und dem Halbfinaleinzug beim WTA-125-Turnier in Frankreich verpatzte Mona Barthel aus Bad Segeberg ihren diesjährigen Saisonstart.

Gegen die 19-jährige Australierin Taylah Preston fand die 34-jährige Barthel in der ersten Qualifikationsrunde der Australian Open 2025 keine Mittel gegen das druckvolle Spiel ihrer Gegnerin und agierte mit einer deutlich zu hohen Fehlerquote. Nach 49 Minuten musste sich die Weltranglisten-171. deutlich mit 1:6, 2:6 geschlagen geben.

Noha Akugue unterliegt Makarova

Trotz einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang reichte es für Noma Noha Akugue aus Hamburg nicht zum Einzug in die zweite Qualifikationsrunde der Australian Open 2025. Gegen die Russin Ekatarina Makarova musste die 21-jährige im ersten Durchgang zweimal ihren Aufschlag und damit den ersten Satz deutlich abgeben. Mit dem Momentum im Rücken erspielte sich die 28-jährige Makarova einen schnellen 4:0-Vorsprung. Anschließend warf die DTB-Spielerin noch einmal alles in den Ring, konnte aber die 2:6, 3:6-Niederlage nach 72 Minuten nicht mehr verhindern.

Hier das Qualifikations-Tableau der Damen aus Melbourne