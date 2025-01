Australian Open 2025: Fritz locker weiter, Berrettini und Rune kämpfen sich in Runde zwei

Während es für den viertgesetzten Taylor Fritz reibungslos in die zweite Runde der Australian Open 2025 geht, musste sich Holger Rune direkt in fünf Sätzen unter Beweis stellen. Matteo Berrettini gelang nach einem ersten verlorenen Satz ein souveräner Vier-Satz-Sieg.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 14.01.2025, 06:49 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz steht nach klaren drei Sätzen in de nächsten Runde der Australian Open

Es war ein reibungsloser Start für den viertgesetzten Taylor Fritz. Ohne jegliche Probleme besiegte der US-Amerikaner Landsmann Jenson Brooksby in drei glatten Sätzen mit 6:2, 6:0 und 6:3 und zog somit zum siebten Mal in Folge in die zweite Runde der Australian Open ein. Fritz, der vor allem mit seinen kraftvollen Grundschlägen und seinem durchschnittlichen 192km/h schnellen ersten Aufschlag überzeugte, verwandelte mit einem Vorhand-Winner direkt den ersten Matchball der Partie. Im Rennen um seinen ersten Grand-Slam-Titel trifft der US-Amerikaner in Runde zwei auf den Qualifikanten Christian Garin.

Brooksby hatte seit Januar 2023 kein Spiel mehr bestritten, da er sich von einer Handgelenksoperation erholte und eine Sperre wegen dreier verpasster Anti-Doping-Tests verbüßte.

Berrettini vs. Rune in Runde zwei

Berrettini hat es nach einem hartumkämpften Auftaktsieg ebenfalls eine Runde weiter geschafft. In ihrem zweiten Aufeinandertreffen besiegte der Italiener den ungesetzten Cameron Norrie mit 6:7 (4), 6:4, 6:3, 6:1. In einer Demonstration schierer Dominanz beim Aufschlag, beendete der Kitzbühel-Champion das Match mit einem 205 km/h schnellen Serve, der für Norrie unerreichbar blieb. Es war das 32. Ass der Partie auf Seiten des 28-jährigen Italieners.

In der nächsten Runde trifft Berrettini auf den dreizehngesetzte Rune, der gegen die chinesische Nummer Eins Zhizhen Zhang eine echte Achterbahn-Partie durchlief. Nach fünf Sätzen (4:6, 6:3, 6:6, 3:6 und 6:4) rettete sich der junge Däne vor einem frühen Aus.

Die über drei Stunden andauernde Partie war vor allem von den druckvollen Aufschlägen der beiden Spieler bestimmt. Während Zhang mit einer Aufschlag-Meisterleistung den ersten und vierten Satz bestimmte, diktierte Rune in Satz zwei und drei die Partie mit seinem kraftvollen Serve. In einem spannenden Entscheidungssatz bestimmte ein Break das Weiterkommen des Youngsters aus Dänemark.

Hier das Einzel-Tableau der Herren