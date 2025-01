Australian Open 2025: Krawietz/Pütz mit Comeback-Sieg ins Viertelfinale

Nach knapp verlorenem ersten Durchgang drehten die ATP-Weltmeister Kevin Krawietz und Tim Pütz auch ihre Doppel-Achtelfinal-Partie gegen Gille/Zielinski und stehen damit bei den Australian Open 2025 in der Runde der acht letzten Teams.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 20.01.2025, 05:23 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Mit dem zweiten Comeback-Sieg in Folge schafften Kevin Krawietz und Tim Pütz den Einzug ins Viertelfinale im Doppel bei den Australian Open 2025.

Nach ihrem Comeback-Erfolg in der zweiten Runde der Australian Open 2025 mussten der Coburger Kevin Krawietz und der Frankfurter Tim Pütz auch in ihrer Achtelfinal-Begegnung über die volle Distanz gehen. Ohne Aufschlagverluste ging es im ersten Satz in den Tiebreak, in dem ihre Gegner Sander Gille aus Belgien und Jan Zielinski aus Polen nach einem 1:4 Rückstand mit sechs Punktgewinnen in Folge die Oberhand behalten konnten.

Direkt mit einem Break läuteten die amtierenden ATP-Weltmeister jedoch die Wende ein und servierten den Satzausgleich, ohne eine einzige Break-Chance zuzulassen, nach Hause. Im dritten Satz erspielte sich das deutsche Davis-Cup-Doppel eine schnelle 5:1-Führung, musste aber noch etwas zittern, ehe Pütz mit einem Aufschlag-Winner den 6:7 (4), 6:4, 6:4-Erfolg nach 2:22 Stunden besiegeln konnte.

Im Viertelfinale sieht sich das an Nr. 4 gesetzte Duo den an Position 11 geführten Briten Julian Cash und Lloyd Glasspool gegenüber.

Hier das Doppel-Tableau aus Melbourne