Australian Open 2025: Sensationell! NextGen-Gewinner Fonseca nimmt Rublev aus dem Turnier

Sensation am dritten Spieltag der Australian Open 2025. Der 18-jährige Joao Fonseca besiegt bei seinem Grand Slam-Debüt den neuntgesetzten Andrey Rublev - ohne Satzverlust -7:6 (1), 6:3 und 7:6 (5).

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 14.01.2025, 13:42 Uhr

Sensationell aber gar nicht so überraschend. Das sollt den wahnsinnigen Erfolg des jungen Fonsecas nicht herunterspielen, sondern eher die beeindruckende Stärke des jungen Spielers unterstreichen. Denn klar, wenn man sich die Zahlen anschaut, war Rublev der klare Favorit der Partie.

Aber, dass Fonseca das Potenzial hat, mit den besten Spielern der Welt mitzuhalten, wurde spätestens nach seiner beeindruckenden Saison und dem krönenden Erfolg bei den Next-Gen-ATP-Finals deutlich.

Zum ersten Mal bei einem Grand Slam antretend kämpfte sich der 18-jährige Brasilianer ohne Satzverlust und mit seinem 13. Sieg in Folge über die Qualifikation in das Hauptfeld des australischen Majors. Als wäre das schon nicht sensationell genug, besiegte Fonseca nun in drei Sätzen Andrey Rublev, die Nummer neun der Welt.

Direkt der erste Satz ging über einen dramatischen Tiebreak. Fonsecas kraftvoller Aufschlag und seine aggressiven Returns hielten Rublev während der gesamten Satzverlängerung auf Trab. Die schnelle Vorhand des Brasilianers und Fehler des Russen besiegelten die Satzführung Fonsecas mit 7:6 (1). Im zweiten Satz baute der Brasilainer seine Dominanz aus und gewann diesen mit 6:4. Im dritten Durchgang gelang Rublev zwar das Break, doch der 18-jährige blieb cool und sicherte sich das Re-Break. Im Satztiebreak dominierte Fonseca erneut mit Abstand. Mit 7:6 (1) und nach 2.23 Stunden heißt der Sieger Joao Fonseca.

