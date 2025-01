Australian Open 2025: Swiatek fegt über Navarro hinweg ins Halbfinale

Mit einer durchwegs dominanten Leistung besiegte die Weltranglisten-2. Iga Swiatek im Viertelfinale der Australian Open 2025 die US-Amerikanerin Emma Navarro und steht damit zum zweiten Mal in ihrer Karriere im Halbfinale von Melbourne.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 22.01.2025, 06:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Mit einer dominierenden Leistung schaffte Iga Swiatek ihren zweiten Halbfinal-Einzug bei den Australian Open.

Wiedergutmachung wollte die US-Amerikanerin Emma Navarro in ihrer Viertelfinal-Partie der Australian Open 2025 gegen die Weltranglisten-2. Iga Swiatek betreiben, auch wenn der glatte Sieg der Polin in der bislang einzigen Begegnung in Charleston bereits mehr als sechs Jahre zurücklag.

Doch die Anfangsphase der Partie gehörte eindeutig der 23-jährigen Swiatek. Gleich im Auftaktspiel überrollte die fünffache Major-Siegerin ihre an Position 8 geführte Gegnerin mit starken Winkelschlägen und nahm ihr den Aufschlag ohne Verlustpunkt ab. Nur einmal konnte die gleichaltrige Navarro im ersten Durchgang anschreiben.

Im zweiten Satz fand Navarro jedoch besser zu ihrem kampfstarken Spiel und leistete deutlich mehr Widerstand. Beim Stand von 2:2 war es die US-Amerikanerin, die sich die erste Break-Chance des Durchgangs erarbeitete, diese aber nicht nutzen konnte. Mit einem falsch entschiedenen Doppel-Bounce hielt Swiatek ihr Aufschlagspiel. Anschließend nahm die Nr. 2 der Setzliste, die vor der Partie im Turnierverlauf fast sechs Stunden weniger auf dem Platz stand als ihre Gegnerin, wieder Fahrt auf und schnappte sich im sechsten Spiel das Break. Mit einem weiteren Break zum Abschluss fixierte die fast aufgedreht spielende Polin den 6:1, 6:2-Erfolg nach 89 Minuten.

In ihrem zweiten Halbfinale in Melbourne nach 2022 sieht sich Swiatek der US-Amerikanerin Madison Keys gegenüber, die sich in drei Sätzen gegen Elina Svitolina aus der Ukraine behaupten konnte.

Nach dem Match kommentierte die zufriedene Siegerin: „Ich wusste, dass sie eine starke Spielerin ist, deshalb musste ich von Beginn an alles abrufen. Das Ergebnis liest sich glatter, als sich das Spiel auf dem Platz angefühlt hat.“

Hier das Einzel-Tableau aus Melbourne