Australian Open: Jetzt auch noch Visum-Chaos - keine Einreise für Novak Djokovic

Probleme mit dem Visum verhindern derzeit eine Einreise des Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic nach Melbourne.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 05.01.2022, 15:56 Uhr

© Getty Images 2021 hatte Novak Djokovic noch keine Probleme bei der Einreise nach Australien

Die Ausnahmegenehmigung von Novak Djokovic für die Australian Open beherrschen derzeit nicht nur die aktuellen Sportnachrichten. Der Serbe darf nach einer Beurteilung eines unabhängigen Grämiums auch ohne aktiven Impfstatus beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres an den Start gehen - genaueres zu der Causa gibt es hier nachzulesen.

Nun wackelt jedoch bereits die Einreise nach Australien für den Branchenprimus, denn die viktorianische Regierung lehnte einen nächtlichen Antrag auf Unterstützung des Visums des 20-fachen Grand-Slam-Champions nur wenige Stunden vor seiner Landung in Melbourne ab. Der "Djoker" landete pünktlich um 23:30 (AEDT) am Flughafen Tullamarine. Wie es nun für den Serben weiter geht, ist noch nicht ganz klar.

Widerstand in der viktorianischen Landesregierung spürbar

Das Team Djokovic hatte versucht mit einem Visum nach Australien einzureisen, das eben keine medizinischen Ausnahmen für Ungeimpfte ermöglicht. Während die Grenz- und die Bundesbehörden die viktorianische Regierung darum baten, die Einreise des Weltranglisten-Ersten zu ermöglichen, zeigte sich diese nach einigem Hin und Her schlussendlich nicht kompromissbereit.

Beamte der Grenzbehörden haben die Möglichkeit, trotz der Missbilligung der viktorianischen Regierung, Djokovic ins Land zu lassen. Am Ende wird der neunfache Australian-Open-Champion wohl sein Flugzeug verlassen und nach Melbourne einreisen dürfen, das Visum-Chaos verzögert allerdings die sonst einfache Prozedur. Eines ist jedoch klar, die Entscheidung der viktorianischen Minister und Beamten widerspiegelt die Wut, die derzeit fast im gesamten Land herrscht.

Spät in der Nacht (AEDT) twitterte die amtierende Sportministerin Jaala Pulford, dass die Landesregierung den Visumsantrag Djokovics nicht unterstützen werde: "Die Bundesregierung hat gerfragt, ob wir den Visumantrag von Novak Djokovic für die Einreise nach Australien unterstützen werden. Wir werden Novak Djokovic keine individuelle Unterstützung bei der Beantragung eines Visums für die Teilnahme am Australian Open Grand Slam 2022 bieten."

"In zwei Punkten waren wir uns immer klar: Visa-Genehmigungen sind Sache der Bundesregierung, Ausnahmegenehmigungen sind Sache der Ärzte", so Pulford weiter. Innenministerin Karen Andrews schlug mit ihrer Erklärung in dieselbe Kerbe: "Jede Person, die nach Australien einreisen möchte, muss unsere strengen Grenzanforderungen erfüllen."