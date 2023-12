Australian Open: Alcaraz, Sinner, Medvedev - kann der Kaltstart gelingen?

Weder Carlos Alcaraz noch Jannik Sinner oder Daniil Medvedev werden vor den Australian Open 2024 ein Vorbereitungsturnier spielen. Kann das gutgehen?

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.12.2023, 07:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Daniil Medvedev und Carlos Alcaraz bei den ATP Finals in Turin

Kein Zweifel: Die Nummern zwei bis vier der Setzliste gehen in das erste Major des Jahres 2024 nicht, damit das 128er-Tableau auch ganz sicher aufgefüllt ist. Sondern mit der Ambition, zum ersten (Sinner), zweiten (Medvedev) oder sogar schon dritten Mal (Alcaraz) als Grand-Slam-Champion anzuschreiben. Und nach der langen und anstrengenden Saison 2023, die für den Davis-Cup-Champion Sinner ja noch eine Woche an Spitzensport mehr bereitgehalten hat als für Alcaraz und Medvedev, haben nun die drei ersten Herausforderer von Novak Djokovic also entschieden. es ohne offizielles Vorbereitungsturnier in Melbourne zu versuchen.

Was andererseits auf intensive Trainingseinheiten in der Rod Laver Arena hinweisen könnte. Und auf den einen oder anderen Auftritt beim schon traditionellen Einladungsevent in Kooyong.

Sinner scheitert 2023 an Tsitsipas

Daniil Medvedev hatte ja direkt nach den ATP Finals in Turin erklärt, dass er nun endlich mal mit seiner Frau und seiner etwas mehr als ein Jahr alten Tochter ausgedehnt Urlab machen möchte. Und dass er bei den Australian Open einen Kaltstart hinzulegen gedenke.Alcaraz und Sinner haben dies nicht so offensiv hinausposaunt. Werden ihre ersten Wettkampfpunkte 2024 aber auch erst beim „Happy Slam“ spielen.

Die gute Nachricht ist aber: Wahnsinnig viel Druck verspürt keiner der drei. Am wenigsten Carlos Alcaraz. Der Spanier hat Anfang 2023 in Melbourne verletzungsbedingt gefehlt und darob keine Punkte zu verteidigen. Daniil Medvedev wiederum hatte die frühe Niederlage gegen Sebastian Korda in eine kleine Sinnkrise gestürzt. Aus der der Russe erst wieder mit dem Titelgewinn in Rotterdam herauskam.

Jannik Sinner schließlich ist bei der jüngsten Ausgabe der Australian Open auch unter seinen Möglichkeiten geblieben. Und im Achtelfinale nach einer Zwei-Satz-Führung noch an Stefanos Tsitsipas gescheitert.