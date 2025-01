Australian Open: Alcaraz wieder nicht auf Rod Laver, Zverev beschließt den Mittwoch

Der Spielplan für den morgigen Mittwoch bei den Australian Open 2025 zeigt: Lokale Erfolge sind wichtiger als die aktuelle Weltrangliste.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.01.2025, 10:16 Uhr

© Getty Images "Wir sehen uns wieder im Margaret Court!" - Carlos Alcaraz in Melbourne 2025

Zum Glück hat Carlos Alcaraz kein so großes Ego, dass ihn nicht durch einen branchenüblichen Türrahmen kommen lässt. Denn wie schon bei seiner Auftakt-Partie gegen Alexander Shevchenko wird Alcaraz am morgigen Mittwoch auch gegen Yoshihito Nishioka nicht in der legendären Rod Laver Arena antreten, sondern in der Margaret Court Arena. Die streng genommen nur das drittgrößte Stadion der Australian Open sind. Und dann auch noch nachmittags.

Aber gut; Wer die Australian Open zehn Mal für sich entscheiden konnte, der genießt natürlich Sonderrechte. Und also wird Novak Djokovic auf Laver die zweite Partie der Day Session gegen den Portugiesen Jaime Faria bestreiten. Die Night Session ist eben dort dann zunächst Coco Gauff gegen Jodie Burrage vorbehalten, ehe Alexander Zverev gegen Pedro Martinez (ca. 10:30 Uhr, live in unserem Liveticker) die Festlichkeiten beendet.

Osaka gegen Muchova das vielleicht beste Match-Up

Es stehen aber auch schon ein paar potenziell richtig haarige Matches an. Wie etwa jenes von Casper Ruud gegen Jakub Mensik. Ruud hatte in Runde eins mit einem sehr starken Jaume Munar große Probleme, Mensik ist mit zwei Viertelfinal-Teilnahmen in Brisbane und Auckland ziemlich gut ins Jahr gekommen. Zur Belohnung gibt es das Prime-Time-Match in der Margaret Court Arena.

Das vielleicht beste Match bei den Frauen könnte sich in der (nicht überdachten) Kia Arena zutragen. Dort trifft nämlich Karolina Muchova im zweiten Match des Tages auf Naomi Osaka. Als „nur“ zweimalige Siegerin von Melbourne genießt Osaka bei der Platzzuteilung noch nicht ganz denselben Status wie Djokovic …

Auch drei deutsche Frauen sind für den Mittwoch eingeplant: Laura Siegemund gegen Qinwen Zheng und Tatjana Maria gegen Clara Tauson gleich um elf Uhr Ortszeit. Jule Niemeier hat das vierte Match in der 1573 Arena zugeteilt bekommen. Gegnerin wird Marta Kostyuk sein.