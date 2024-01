Australian Open: Alex de Minaur profitiert von Aufgabe Milos Raonics

Dank der Aufgabe des Kanadiers Milos Raonic steht der derzeit stark aufspielende Lokalmatador Alex de Minaur in der zweiten Runde der Australian Open.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 15.01.2024, 11:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Milos Raonic musste bei Satzgleichstand in Durchgang drei verletzungsbedingt gegen Alex de Minaur aufgeben

Auch wenn man so eher nicht in die zweite Runde einziehen will - ein Sieg ist am Ende des Tages ein Sieg: Der Favorit des heimischen Publikums Alex de Minaur ist nach einer Aufgabe seines Erstrunden-Kontrahenten Milos Raonic eine Runde weiter. Der gebürtige Montenegriner musste nach gewonnenem ersten Satz beim Stand von 7:6 (6), 6:3, 2:0 vorzeitig das Match beenden. Sichtlich unter Schmerzen schritt der Ex-Weltranglisten-Dritte zum Shakehands und verließ enttäuscht und humpelnd die Rod Laver Arena.

De Minaur, der sich aktuell in ausgezeichneter Form befindet und beim United Cup sowohl Talyor Fritz, Novak Djokovic als auch Alexander Zverev besiegen konnte, trifft in der zweiten Runde des "Happy Slams" auf den jungen Italiener Matteo Arnaldi.

Ebenfalls eine Runde weiter ist der an neun gesetzte Pole Hubert Hurkacz. Der Westslawe besiegte in der letzten Partie des Tages in der John Cain Arena den australischen Qualifikanten Omar Jasika solide und sicher mit 7:6 (4), 6:4, 6:2. Hurkacz trifft in der zweiten Runde auf den Tschechen Jakub Mensik, der nach überstandener Qualifikation zum Auftakt des Hauptwettbewerbs den Ex-Weltranglisten-Zehnten Denis Shapovalov in drei Sätzen bezwingen konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Melbourne.