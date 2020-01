Australian Open: Alexander Zverev auch im zweiten Match souverän

Alexander Zverev ist mit einer starken Leistung in die dritte Runde der Australian Open 2020 eingezogen. Die deutsche Nummer eins besiegte Egor Gerasimov aus Weißrussland mit 7:6 (5), 6:4 und 7:5.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.01.2020, 09:19 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev ist in Melbourne bis dato makellos

"Ich habe noch keinen Satz verloren, ich hoffe, es bleibt so. Ich bin glücklich, in der dritten Runde zu sein", sagte Deutschlands Nummer eins. Davon abgesehen hatte Zverev viel Lob für seinen Gegner übrig. "Es war ein schwieriges Match. Er hat in den vergangenen zwölf Monaten unglaubliches Tennis gespielt", sagte er.

In der großen Rod Laver Arena kam Zverev gegen die Nummer 98 der Weltrangliste nur mühsam in Schwung. Auch eine 5:1-Führung im Tiebreak vergab er zunächst. Danach aber wurde sein Spiel besser. Er beging weniger Fehler und erzielte mehr direkte Punkte als Gerasimov.

Im dritten Satz tat sich Zverev allerdings ein bisschen schwer, das Match zu beenden. Beim Stand von 5:3 verlor er seinen Aufschlag, beim Stand von 5:4 vergab er seinen ersten Matchball. Seinen zweiten wenige Minuten später nutzte er.

Auf Gerasimov könnte Zverev auch in der ersten Runde des Davis Cups Anfang März in Düsseldorf treffen. Allerdings steht noch nicht fest, ob die deutsche Nummer eins dort tatsächlich an den Start gehen wird.

Hier das Einzel-Tableau der Australian Open