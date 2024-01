Australian Open: Alexander Zverev gewinnt Fünfsatz-Krimi gegen Cameron Norrie

Alexander Zverev siegt nach fünf engen Sätzen gegen Cameron Norrie 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6(3) und steht damit im Viertelfinale der Australian Open.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 22.01.2024, 10:38 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev musste gegen Cameron Norrie über fünf Sätze gehen.

Alexander Zverev nutzte die erste Breakchance der Partie beim Stand von 5:5 und ging so nach dem ersten Satz in Führung. Im zweiten Abshcnitt verlor die deutsche Nummer eins dann etwas die klare Linie und kassierte nach Break vor den doppelten Aufschlagverlust.

Im dritten Durchgang knüpfte der Sechste des ATP-Rankings dann wieder an die Leistung des ersten Satzes an und servierte solide, garniert mit druckvollen Grundschlägen. Ohne eine Breakchance für Cameron Norrie zuzulassen, ging Alexander Zverev nach Sätzen wieder in Führung. Für Cameron Norrie war zu dem Zeitpunkt klar, dass das Weiterkommen nur noch mit einen Fünfsatzerfolg möglich war.

Alexander Zverev entscheidet Matchtiebreak für sich

Und diese Chance erspielte sich der Brite dann auch, nachdem Alexander Zverev im letzten Spiel des vierten Satzes wieder Probleme mit seinem Service hatte und folgerichtig das Break kassierte. Im fünften Durchgang tauschten beide Spieler dann zunächst Breaks aus. Zverev agierte im fünften Satz in vielen Situtationen zu passiv. Doch ein weiteres Break konnte keinem Spieler mehr gelingen.

Der Matchtiebreak entschied die Partie. Cameron Norrie streute ein paar unnötige Fehler ein, dessen Punkte Alexander Zverev für einen Vorsprung nutzen konnte. Diesen brachte der 26-Jährige dann auch ins Ziel. Nach 4:09 Stunden stand der Einzug in die nächste Runde für Alexander Zverev fest.

Im Viertelfinale wartet nun das Duel gegen Carlos Alcaraz, sollte dieser seine Partie gegen Miomir Kecmanovic gewinnen. Im direkten Vergleich liegt Alexander Zverev vorne. Vier der bisher sieben gespielten Partien konnte Alexander Zverev für sich entscheiden. Auch zuletzt siegte der gebürtige Hamburger gegen den Spanier in der Gruppenphase bei den ATP Finals in drei Sätzen.

