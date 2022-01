Australian Open: Alexander Zverev nach "Arbeitssieg" über Albot: "Gegner werden härter"

Alexander Zverev hat in Melbourne bei den Australian Open ohne zu glänzen das Achtelfinale erreicht. Ab nun kommen jedoch andere Kaliber auf den Weltranglistendritten zu.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 22.01.2022, 11:29 Uhr

Alexander Zverev steht bei den Australian Open im Achtelfinale

Alexander Zverev faltete flehend die Hände, schimpfte lautstark auf Russisch und pfefferte sogar den Schläger zu Boden - doch wenig später war er schon wieder zum Scherzen aufgelegt. "Wahrscheinlich werde ich mich abends betrinken", antwortete der Tennis-Olympiasieger nach seinem glanzlosen Einzug ins Achtelfinale der Australian Open beim Siegerinterview auf die Frage nach seinen Freizeitplänen: "Das soll hier in Australien ja sehr beliebt sein". Die Fans in der John Cain Arena johlten.

Zuvor hatte Zverev das Publikum beim "Arbeitssieg" gegen den Qualifikanten Radu Albot nicht mit seinem besten Tennis verwöhnt, doch das war ihm letztlich auch egal - der nächste Schritt bei der Titeljagd in Melbourne ist getan. "Ich hatte ein bisschen zu kämpfen auf dem Court, ich habe mich nicht perfekt gefühlt", sagte der Hamburger nach dem 6:3, 6:4, 6:4 über den Moldauer: "Aber wer ist schon perfekt? Ich habe gewonnen, und darüber bin ich glücklich."

Zverev jetzt gegen Shapovalov

Weil Zverev aber einen Hang zur Perfektion hat, legte er direkt nach dem Match eine - fast schon typische - Trainingseinheit ein. "Das mache ich, um meinen Rhythmus zu bekommen", erzählte er: "Ich bin durch die erste Woche gekommen, ohne einen Satz zu verlieren. Das ist positiv. Ich bin immer noch voller Energie, aber die nächsten Gegner werden härter."

Deutlich härter. In der Runde der letzten 16 trifft Zverev am Sonntag auf den quirligen Kanadier Denis Shapovalov, der immerhin auf Rang 14 der ATP-Weltrangliste geführt wird - und 2022 erst eine Niederlage hinnehmen musste. Die Bilanz gegen den 22-Jährigen sollte für Zverev aber positiv stimmen, vier der bisherigen sechs Duelle gingen an den gebürtigen Hamburger. In den letzten Aufeinandertreffen hatte der Deutsche mit Shapovalov aber durchaus seine liebe Not: 2019 und 2020 setzte es zwei Niederlagen für Zverev, beim letzten Match der beiden 2021 verließ Zverev nach einem epischen Fight in drei Sätzen den Platz als Sieger.

Zverev schielt in Richtung Titel

Das Duell mit Shapovalov soll bei den Australian Open 2022 für Zverev freilich nur eine Zwischenstation auf seinem Weg zum heißersehnten ersten Grand-Slam-Titel darstellen. "Hoffentlich werden es noch vier gute Matches für mich", meinte Zverev nach seinem Dritt-Runden-Erfolg über Radu Albot. Soll es zum großen Major-Wurf reichen, muss der Deutsche wohl auch Rafael Nadal aus dem Weg räumen, der sich gegen Karen Khachanov in Runde drei in hervorragender Spiellaune präsentierte.

Unterschätzen werde der Deutsche den 20-fachen Major-Sieger aus Mallorca in einem möglichen Aufeinandertreffen jedoch keineswegs, bei einer Trainingseinheit im Vorfeld des Turniers hatte Nadal bei Zverev bereits den Eindruck hinterlassen, in Down Under durchaus gut für den großen Wurf zu sein. Die Gegner, das steht außer Frage, sie werden stärker.