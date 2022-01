Australian Open: Alexander Zverev nach Pflichtsieg im Achtelfinale gegen Shapovalov

Alexander Zverev hat erwartungsgemäß das Achtelfinale bei den Australian Open 2022 erreicht. Der Weltranglisten-Dritte bezwang Radu Albot mit 6:3, 6:4 und 6:4.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.01.2022, 09:54 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev hatte mit Radu Albot keine Probleme

Der Spannungsbogen beim dritten Match von Alexander Zverev bei den Australian Open 2022 war erwartungsgemäß nicht besonders groß: Während sich Matteo Berrettini und Carlos Alcaraz in der Rod Laver Arena einen Thriller über fünf Sätze lieferten, erlebte Zverev einen Routinetag im Büro. Und besiegte Radu Albot sicher mit 6:3, 6:4 und 6:4.

Der Mann aus der Republik Moldau spielte im Rahmen seiner Möglichkeiten - diese beinhalten allerdings keine Waffen, mit denen er Alexander Zverev gefährlich werden könnte. Der Olympiasieger von Tokio andererseits konnte sich, wie zumeist, auf seinen Aufschlag verlassen. Zverev agierte konzentriert und geriet wie schon in den Matches gegen Daniel Altmaier und John Millman nie in Gefahr. Während der Favorit in den ersten beiden Durchgängen gegen Albot jeweils früh ein Break schaffte, holte sich Zverev im dritten Akt den Vorteil erst zum 5:4. Nach einer Spielzeit von 1:58 Stunden verwandeltte Alexander Zverev dann seinen dritten Matchball - bei der ersten Chance hatte er sich noch einen Doppelfehler geleistet.

Die nächste Aufgabe sollte da schon etwas anspruchsvoller werden: Im Achtelfinale am Sonntag trifft Zverev nämlich auf Denis Shapovalov. Der Kanadier konnte sich in vier Sätzen gegen Reilly Opelka behaupten. Zverev und Shapovalov haben bislang sechs Mal gegeneinander gespielt, der Deutsche führt in der Bilanz mit 4:2. Die letzte Begegnung gab es 2021 beim ATP Cup.

