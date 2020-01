Australian Open: Alexander Zverev nach Sieg gegen Wawrinka erstmals im Halbfinale

Alexander Zverev hat bei den Australian Open 2020 erstmals das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Der Deutsche besiegte Stan Wawrinka in vier Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.01.2020, 07:09 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev am Mittwoch in Melbourne

Der nächste Meilenstein in der Karriere von Alexander Zverev ist erreicht: Erstmals steht die deutsche Nummer eins in der Vorschlussrunde eines der vier größten Turniere auf der Tennis-Tour. Zverev besiegte im Viertelfinale der Australian Open Stan Wawrinka mit 1:6, 6:3, 6:4 und 6:2 und trifft am Freitag entweder auf Rafael Nadal oder Dominic Thiem.

Wawrinka schloss zu Beginn dort an, wo er gegen Daniil Medvedev in der Runde zuvor aufgehört hatte. Der Schweizer dominierte von der Grundlinie aus, ließ seinem Gegner kaum Chancen, ins Match zu kommen. Zverev hakte den Fehlstart in der Rod Laver Arena schnell ab, kam besser ins Match. Und profitierte davon, dass Wawrinka nun deutlich mehr Fehler beging. Das Break zum 5:3 im zweiten Satz nutzte der Deutsche umgehend zum Satzausgleich, begann auch den dritten Akt mit einem Break. Das der Schweizer allerdings sofort konterte. Zverev ließ sich nicht irritieren, nahm dem Champion von 2014 erneut dessen Aufschlag ab.

Zverev gegen Nadal oder Thiem

Im vierten Satz waren dann bis zum 4:0 für Zverev alle Schleusen offen: Der gebürtige Hamburger spielte grundsolide, Wawrinka hatte keine Ideen mehr, wie er das Match noch einmal drehen könnte. Auch wenn der Schweizer noch einmal drei Breakbälle abwehren konnte. Die Probleme, mit denen Alexander Zverev noch zu Beginn des Jahres beim ATP Cup zu kämpfen hatte, waren wie weggeblasen. Der 22-Jährige brachte die Partie nach 2:18 Stunden Spielzeit problemlos zu Ende. Und zog erstmals in das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers ein.

Dort wartet Zverev nun auf den Sieger der Partie zwischen Rafael Nadal und Dominic Thiem, die sich am Mittwoch im letzten Viertelfinale gegenüber stehen. Der Spanier führt in der direkten Bilanz mit 9:4 Siegen. Schon am Dienstag hatten sich Roger Federer und Novak Djokovic für die Vorschlussrunde qualifiziert.

Hier das Einzel-Tableau bei den Australian Open 2020