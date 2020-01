Australian Open: Alexander Zverev - nur positive Erinnerungen an Stan Wawrinka

Alexander Zverev spielt am Mittwoch bei den Australian Open 2020 um den erstmaligen Einzug in das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Gegen seinen Kontrahenten Stan Wawrinka hat Zverev noch nie verloren.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.01.2020, 13:51 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Alexander Zverev steht vor einer Premiere

Wenn Alexander Zverev am Mittwoch gegen Stan Wawrinka den Court betreten wird, bringt die deutsche Nummer eins nichts als gute Erinnerungen mit in die Rod Laver Arena. Da wären zunächst einmal vier souveräne Siege bei den laufenden Australian Open, Zverev ist der einzig verbliebene Spieler, der noch keinen Satz abgeben musste. Und auch mit seinem Viertelfinal-Gegner hat Zverev noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, im Gegenteil: Im Herbst 2016 holte sich der gebürtige Hamburger in St. Petersburg seinen ersten Titel überhaupt, im Endspiel gegen Stan Wawrinka.

Was umso bemerkenswerter war, als dass mit dieser Niederlage eine Serie von elf Finali zu Ende ging, in denen der Schweizer jeweils als Sieger vom Court gegangen war. Wie etwa bei den Australian Open 2014 (gegen Rafael Nadal), in Roland Garros 2015 und etwas mehr als ein Jahr später bei den US Open (jeweils gegen Novak Djokovic). Und darin liegt möglicherweise der kleine Haken für Alexander Zverev: Bei Wawrinka wissen geübte Beobachter inzwischen, dass er in der zweiten Woche eines Grand-Slam-Turniers fast immer für den Angriff auf den ganz großen Coup gut ist.

Zverev führt in der Bilanz gegen Wawrinka

Eben danach hatte es ja auch bei den jüngsten US Open ausgesehen, wo Wawrinka einen maladen Djokovic im Achtelfinale verabschieden konnte. Der mittlerweile 34-Jährige war allerdings selbst nicht ganz fit ins Rennen gegangen, musste gegen Daniil Medvedev eher schmuck- und sehr kraftlos die Waffen strecken. Die Revanche am Russen gelang Wawrinka am Montag höchst eindrucksvoll, auch weil der Schweizer von Beginn an und dann wieder in den entscheidenden Phasen das Zepter selbst in die Hand nahm. Und die Ballwechsel diktierte anstatt zu reagieren.

Für Alexander Zverev jedenfalls steht nach dem bescheiden verlaufenen ATP Cup der größte Erfolg bei einem Grand-Slam-Turnier auf dem Spiel. Die Runde der letzten Acht hat der 22-Jährige schon mehrmals erreicht, zuletzt bei den French Open 2019, wo Zverev nach ordentlichem Start Novak Djokovic glatt unterlag.

Das Halbfinale wäre aber Neuland für Alexander Zverev, der auf den Sieger der Partie zwischen Rafael Nadal und Dominic Thiem träfe. Die statistischen Voraussetzungen dafür könnten nicht besser sein: Zverev hat auch die zweite und bis dato letzte Begegnung mit Wawrinka für sich entschieden, im Frühjahr 2017 in Indian Wells.

Hier das Einzel-Tableau bei den Australian Open 2020