Alexander Zverev wird seine Erstrundenpartie bei den Australian Open 2025 bereits am Sonntag bestreiten. Der Deutsche trifft in der Night Session in der Rod Laver Arena auf Lucas Pouille.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.01.2025, 06:13 Uhr

Alexander Zverev bekommt bei den Australian Open 2025 gleich am ersten Turniertag die größtmögliche Bühne. Wie die Veranstalter des ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres am Freitag bekanntgaben, wird der Weltranglistenzweite seine Auftaktpartie gegen Lucas Pouille am Sonntag in der Night Session in der Rod Laver Arena bestreiten.

Eröffnet wird die Night Session um 9 Uhr MEZ von Titelverteidigerin Aryna Sabalenka, die in der ersten Runde auf Sloane Stephens trifft. Danach wird Zverev ins Turniergeschehen eingreifen. In der Day Session spielt ab 1 Uhr MEZ zunächst Vorjahresfinalistin Qinwen Zheng gegen Anca Todoni, danach bekommt es Casper Ruud mit Jaume Munar zu tun.

Alcaraz und Djokovic am Montag im Einsatz

Neben Zverev werden aus deutscher Sicht auch Jule Niemeier und Tatjana Maria bereits am Sonntag spielen. Niemeier bestreitet ihre Auftaktpartie gegen Maja Chwalinska auf Court 7 (zweites Match nach 3 Uhr MEZ), Maria bekommt es in der 1573 Arena bereits ab 1 Uhr mit Bernarda Pera zu tun.

Da am Sonntag bei den Herren mit der unteren und bei den Frauen mit der oberen Hälfte gestartet wird, steht zudem bereits fest, dass am Montag unter anderem Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Jan-Lennard Struff und Larua Siegemund im Einsatz sein werden. Der genaue Spielplan für den zweiten Turniertag wurde noch nicht veröffentlicht.

