Australian Open: Alexander Zverev vs. Fernando Verdasco im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev spielt am Samstag um den Einzug in das Achtelfinale der Australian Open 2020. Gegner wird ab 9 Uhr MEZ der spanische Veteran Fernando Verdasco sein. Das Match gibt es live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.01.2020, 19:22 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Verdasco Zugegeben, dass Verdasco zur absoluten Weltspitze gehörte, ist schon ein paar Jahre her. 2009 etwa erreichte er mit Rang 7 den besten Weltranglistenplatz seiner Karriere. Mit fast 1.000 Spielen in seiner 18 Jahre langen Karriere bringt der Spanier aber eine Menge Erfahrung mit und ist trotz Weltranglistenplatz 51 regelmässig Gast auf der 1000er Tour. Tag 6 Auftakt in die Night Session des sechsten Turniertags, Alexander Zverev muss auf seinem Weg ins Achtelfinale mit Fernando Verdasco seine bislang härteste Nuss knacken. Nach den zwei guten Spielen gegen Jahor Herassimau und Marco Cecchinato, die Zverev ohne Satzverlust überstanden hat, könnte der 36-Routinier zum ersten echten Prüfstein werden. vor Beginn Herzlich willkommen bei den Australian Open zur Drittrundenpartie zwischen Fernando Verdasco und Alexander Zverev.

© Jürgen Hasenkopf Alexander Zverev bekommt es mit einem Veteranen zu tun

Es wird das vierte Aufeinandertreffen zwischen Zverev und Verdasco werden, beide Spieler haben jeweils zwei Matches gewonnen. Bei Majors standen sich die beiden erst einmal gegenüber: 2017 in Roland Garros behielt Verdasco in vier Sätzen die Oberhand.

Zverev konnte bisher im Turnier überzeugen. Zunächst gegen den Italiener Marco Cecchinato, dann in Runde zwei gegen Egor Gerasimov aus Weißrussland. In diesem Match unterlief dem Deutschen kein einziger Doppelfehler. Eine Rarität in diesen Tagen.

Zverev vs. Verdasco - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Fernando Verdasco gibt es live im TV und Livestream bei Eurosport.

Hier das Einzel-Tableau der Männer in Melbourne