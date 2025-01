Australian Open: Alexander Zverev vs Lucas Pouille im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in Runde 1 der Australian Open 2025 auf Lucas Pouille. Das Match gibt's ab ca. 10.30 live im TV bei Eurosport und Servus TV (in Österreich) und im Livestream bei Discovery Plus und ServusTV On sowie im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.01.2025, 10:38 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev, Lucas Pouille

Alexander Zverev geht als Nummer 2 der Welt und der Setzliste in Melbourne als klarer Favorit ins Match gegen Lucas Pouille - aktuell nur die Nummer 104 im Ranking. Der Franzose war allerdings schon mal in höheren Sphären unterwegs: 2018 stellte er die Nummer 10. Dann aber fiel er lange aus.

Zverev ist natürlich einer der Mitfavoriten um den Titel, und natürlich will er auch als ein solcher gelten. Das müsse als Nummer 2 der Anspruch sein, so sagt er. Auch wenn seine Hälfte mit Nick Kyrgios (mögliche dritte Runde), Novak Djokovic und Jannik Sinner prall gefüllt ist.

Zverev hatte zudem zuletzt mit Problemen am Bizeps zu kämpfen (wohl dem, der einen hat); er musste deshalb beim United Cup vorzeitig aufgeben. In Melbourne, so erste Augenzeugen, schien er beim Training aber nicht beeinträchtigt. Und ohnehin im Blickpunkt, unter anderem als Gast beim Djokovic-Einladungsabend im Vorfeld des Turniers.

Amüsanter Zusatz: Auch bei seiner Eröffnungs-PK kam Zverev nicht an Djokovic vorbei, der sich am Ende in die Journalistenrunde gemischt hatte und selbst eine Frage stellte an Weltraum-Fan Zverev. Das Geheimnis, dass er noch keinen Major-Titel gewonnen hat, wollte Zverev aber nicht dem All zuschieben. “Das Geheimnis liegt darin, dass du mich einen gewinnen lässt”, antwortete er dem Djoker.

Im direkten Vergleich zwischen Zverev und Pouille steht es noch 0:0, es ist die erste Begegnung zwischen dem Deutschen und dem Franzosen.

Wo kann man Zverev gegen Pouille sehen?

Das Erstrundenmatch zwischen Alexander Zverev und Lucas Pouille ist als zweites Spiel der Night Session angesetzt, nach dem Spiel zwischen Aryna Sabalenka und Sloane Stephens (ab 9 Uhr). ServusTV überträgt im TV und ServusTV On im Livestream, wir haben den Liveticker für euch!